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Selon un article de presse publié ce mardi, la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 n'a pas seulement privé le Maroc de ce sacre : ses conséquences vont bien plus loin.

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Après plus de huit mois d'attente, de spéculations et de déclarations contradictoires, ainsi qu'une audience tenue début octobre à Lausanne, en Suisse, le Tribunal arbitral du sport a rendu ce mardi son verdict, mettant fin à un long litige autour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, en donnant au Sénégal la décision qu'il attendait et en retirant le titre au Maroc.

Le règlement prévoit la possibilité de faire appel des décisions du Tribunal arbitral du sport devant le Tribunal fédéral suisse, la plus haute autorité judiciaire du pays.

Cette décision constitue un coup dur pour le Maroc, privé de la deuxième étoile de son histoire, mais elle comporte un autre volet.

Selon le site Foot Mercato, le Maroc devra supporter des frais élevés à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

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Alors que le Sénégal a officiellement récupéré son titre, la Fédération royale marocaine de football restera tenue de couvrir une partie des frais de la procédure d'arbitrage engagée par la Fédération sénégalaise de football.

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Le sixième point de la décision rendue ce jour stipule que ces frais, qui seront fixés ultérieurement par le greffe du Tribunal arbitral du sport, seront répartis entre les deux instances.

La Fédération marocaine de football en prendra en charge les deux tiers, tandis que la Confédération africaine de football couvrira le tiers restant. Le montant exact de la facture n'est donc pas encore connu de la fédération marocaine.

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Retour sur la crise de la finale de la CAN 2025

La crise remonte aux dernières minutes du temps réglementaire, alors que le score était de 0-0, lorsque l'arbitre a accordé un penalty au Maroc, une décision qui a provoqué la colère des joueurs sénégalais et de leur sélectionneur, Pape Thiaw.

Plusieurs joueurs de la sélection sénégalaise ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires en signe de protestation, entraînant une interruption du match pendant une dizaine de minutes, avant que Sadio Mané n'intervienne pour convaincre ses coéquipiers et son sélectionneur de revenir terminer la rencontre.

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À la reprise, le Maroc a obtenu une occasion en or de s'adjuger le titre, mais Brahim Díaz a manqué son penalty, tenté en panenka, le ballon finissant tranquillement dans les bras du gardien Édouard Mendy.

La rencontre s'est prolongée jusqu'aux prolongations, au cours desquelles Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal, offrant à son pays le deuxième titre de son histoire, au grand dam des supporters marocains qui attendaient le sacre de leur sélection à domicile.

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Les événements ne se sont pas arrêtés au coup de sifflet final : l'ambiance a été marquée par des tensions et des altercations entre certains journalistes marocains et le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, critiqué pour sa décision de renvoyer les joueurs aux vestiaires.

Sa conférence de presse d'après-match a été annulée, avant qu'il ne présente ses excuses le lendemain, tandis que la Confédération africaine l'a suspendu pour cinq matchs en raison des incidents survenus lors de la finale.

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Deux mois après la rencontre, le jury d'appel de la Confédération africaine a pris une décision en vertu de laquelle le Sénégal a été considéré comme forfait, accordant au Maroc une victoire sur tapis vert 3-0, sur la base de l'article 84 du règlement de la compétition.