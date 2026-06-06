Yaya Touré poursuit sa progression sur le banc. Le technicien ivoirien de 43 ans est nommé entraîneur principal du Slovan Bratislava, annonce Sky Sports.

Depuis la fin de sa carrière de joueur en 2019, il a peaufiné ses compétences comme entraîneur adjoint dans plusieurs clubs. Son dernier rôle l’avait mené au sein du staff technique de Roberto Mancini avec l’équipe nationale d’Arabie saoudite, poste qu’il a quitté en octobre 2024.

Depuis, il patientait pour obtenir son premier poste de numéro un – c’est désormais chose faite. À Bratislava, l’ancien milieu de terrain prendra les commandes de l’équipe première.

En tant que champion en titre, le club est d’ores et déjà qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Il aura pour mission de maintenir le club au sommet du football slovaque. Depuis la saison 2018-2019, le Slovan Bratislava règne sans partage sur le championnat national, portant à 25 son total de titres, un record national.

En tant que joueur, il s’est imposé comme un pilier du milieu de terrain du FC Barcelone entre 2007 et 2010, remportant la Ligue des champions 2009 avec le célèbre effectif qui a réalisé le sextuplé cette année-là.

En 2010, il a rejoint Manchester City, où il est devenu une icône du club et l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. En huit saisons, il a joué un rôle clé dans plusieurs titres nationaux, dont le premier titre de Premier League de City en 44 ans. En 2019, il a mis un terme à sa carrière de joueur pour entamer une nouvelle vie d’entraîneur.