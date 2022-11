"Les nombreuses blessures vont empêcher la France de remporter la Coupe du monde", affirme une légende des Bleus

Alain Giresse, ancienne légende des Bleus, pense que la France ne sera pas championne du monde en 2022.

Ancienne légende de l'équipe de France, Alain Giresse a atteint avec les Bleus les demi-finales de la Coupe du monde en 1982 et 1986 et a remporté l'Euro en 1984. Il s'est également classé deuxième du Ballon d'or en 1982.

Actuellement sélectionneur du Kosovo, il a accordé une interview exclusive à nos confrères de GOAL Monde arabe et estime que la France ne remportera pas la Coupe du monde 2022.

Quels sont vos favoris pour la Coupe du monde ?

Les équipes expérimentées et avec de nombreuses participations comme l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et bien évidemment le Brésil et l'Argentine, sans oublier le Portugal sont favorites.

Et même si le niveau de certaines équipes comme l'Espagne, l'Allemagne ou même les Pays-Bas a baissé ces dernières années, ces équipes ont tout ce qu'il faut pour remporter la compétition.

Mais je m'attends à ce qu'une équipe créée la surprise comme l'a fait la Croatie en 2018 en atteignant la finale. Je pense que ça peut se reproduire cette année.

Quel est votre pronostic pour la France dans cette Coupe du monde ?

La France a été confrontée à de nombreuses difficultés ces dernières semaines et je crois que les nombreuses blessures vont empêcher la France de faire le doublé.

Quand vous perdez des joueurs comme Paul Pogba, N'Golo Kanté et Karim Benzema, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, les choses deviennent très compliquées et ces absences vont causer beaucoup de problèmes à Didier Deschamps.

Que pensez-vous des absences de Benzema, Mané (tous deux blessés) et de Salah (non-qualifié avec l'Egypte) ?

C'est surtout triste pour les supporters et amoureux du football car on parle de trois des cinq meilleurs joueurs au monde.

Qu'avez-vous pensé du coaching de l'entraîneur français Hervé Renard lors du match Arabie saoudite-Argentine ?

L'équipe saoudienne a créé la surprise en battant l'Argentine mais cette sélection était très bien organisée et a réussi à contenir les assauts des Argentins. Je pense que la victoire de l'Arabie saoudite est méritée même si c'est une énorme surprise. Mais il faut reconnaître que les Saoudiens ont bien joué.