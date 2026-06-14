Manuel Neuer, le gardien de but de l’équipe d’Allemagne, a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du football dimanche soir au stade NRG. Lors du match face à Curaçao, comptant pour le groupe 5 de la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada, Mexique), il a réalisé une performance qui marque les esprits.

Le groupe E, qui comprend également l’Équateur et la Côte d’Ivoire, oppose des nations aux parcours et aux palmarès très inégaux, ce qui promet une lutte acharnée pour les deux tickets qualificatifs pour le tour suivant.

Selon le réseau de statistiques Opta, Neuer, âgé de 40 ans et 79 jours, est devenu le joueur allemand le plus âgé à prendre part à une grande compétition internationale, devançant le précédent record de Lothar Matthäus, lequel avait affronté le Portugal lors de l’Euro 2000 à l’âge de 39 ans et 91 jours.

Mais les exploits du gardien allemand chevronné ne s’arrêtent pas là, d’après le compte spécialisé « Mr. Chip », il prend part pour la cinquième fois à la phase finale de la Coupe du monde, égalant ainsi le record historique du Mexicain Antonio Carbajal, présent lors des éditions 1950 à 1966.

Grâce à cet exploit, Neuer est devenu le deuxième gardien de l’histoire de la Coupe du monde à prendre part à cinq éditions, confirmant une régularité exceptionnelle au plus haut niveau depuis plus d’une décennie et demie.

L’Allemagne, l’une des nations les plus titrées de l’histoire de la Coupe du monde, prend part à l’édition 2026 pour sa 21e participation au total et sa 19e consécutive, affirmant une nouvelle fois sa place parmi l’élite mondiale.

La sélection allemande possède un palmarès impressionnant en Coupe du monde, ayant remporté le titre à quatre reprises (1954, 1974, 1990, 2014). Elle figure aussi parmi les équipes ayant le plus souvent atteint les phases à élimination directe, se qualifiant pour les quarts de finale ou plus lors de nombreuses éditions.

Au total, la Nationalmannschaft a disputé 112 matchs en phase finale, pour 68 victoires, 21 nuls et 23 défaites, 232 buts marqués et 130 encaissés, des statistiques qui illustrent son hégémonie sur la scène mondiale.