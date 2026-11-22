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L’attaquant de Leeds United Noah Okafor a révélé l’ampleur de ses récents problèmes physiques après sa prestation décisive contre Chelsea. L’international suisse a été le grand artisan d’une nette victoire 4-1 à Stamford Bridge, confirmant sa valeur après une période difficile passée sur la touche.

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Okafor a surmonté ses problèmes physiques à Elland Road

Okafor a évoqué avec franchise les difficultés physiques qu’il a rencontrées en coulisses avant de jouer un rôle majeur dans la victoire éclatante de Leeds contre Chelsea . L’ailier de 26 ans est un élément essentiel de l’attaque de Leeds, mais un problème persistant aux adducteurs a compliqué son retour dans le onze de départ et menacé sa participation au déplacement dans l’ouest de Londres. Ses efforts ont été largement récompensés : il a contribué à offrir à Leeds sa première victoire à Stamford Bridge depuis 1999.

Évoquant sa guérison, l’attaquant a souligné l’intensité de sa rééducation au cours du dernier mois. « Ces deux ou trois dernières semaines, j’ai eu quelques difficultés avec mes adducteurs et j’ai travaillé très dur », a confié Okafor, cité par The Yorkshire Post. L’ailier a également salué le soutien reçu au club, qui lui a permis de revenir rapidement sur le terrain. « Je tiens aussi à féliciter le staff médical, qui m’a remis sur pied aussi vite que possible. L’entraîneur, toute l’équipe et tous les joueurs me font entièrement confiance. Ils connaissent mes qualités », a-t-il ajouté.

Chelsea balayé à Stamford Bridge

L’impact d’Okafor sur le terrain a été immédiat et dévastateur pour le Chelsea de Xabi Alonso. Il a ouvert son compteur en plaçant avec précision le ballon dans le petit filet, hors de portée d’Emiliano Martinez, avant de reprendre un centre d’Ethan Ampadu pour inscrire son deuxième but. Ces deux réalisations, ajoutées à un penalty de Dominic Calvert-Lewin et à un but tardif de Brenden Aaronson, ont fait vivre un après-midi difficile aux locaux.

Le joueur suisse estime que sa forme actuelle découle directement de la confiance que lui accordent le staff technique et ses coéquipiers à Leeds. « J’essaie de les aider en jouant à fond, en exploitant mon potentiel et mon jeu, ma façon d’éliminer un adversaire et de marquer. C’est comme ça que je peux aider l’équipe. Et oui, quand j’ai confiance, je peux être performant. Je suis heureux de mes buts et de pouvoir aider l’équipe ainsi », a expliqué Okafor.

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Leeds retrouve son efficacité devant le but

Cette victoire à Londres marque un net redressement pour Leeds, qui avait peiné à trouver le chemin des filets lors de plusieurs rencontres récentes. Avant une courte victoire contre Tottenham Hotspur juste avant la trêve internationale, Leeds était resté muet pendant deux matches consécutifs. Okafor a indiqué que l’équipe avait beaucoup travaillé la finition à l’entraînement pour remédier à ces difficultés.

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« Ça compte beaucoup. Je pense que le travail acharné de ces derniers jours, de ces dernières semaines, a porté ses fruits. Lors d’autres matches, nous n’avions pas réussi à marquer. C’est le football. Nous avons fait beaucoup de matches nuls, alors nous avons beaucoup travaillé devant le but. Aujourd’hui, nous avons décroché une deuxième victoire consécutive et c’est pour ça que nous faisons la fête. Nous savons que nous avons de la qualité devant, mais aussi derrière. Nous sommes une équipe solide. Nous avons un mental solide. Nous travaillons dur. Et aujourd’hui, nous nous sommes offert cette victoire », a-t-il déclaré.

Entretenir cette dynamique pour la suite de la saison

Malgré ses récents buts, Okafor cherche encore à retrouver pleinement le rythme de la compétition : il n’a pas encore disputé 90 minutes complètes lors d’un match de Premier League cette saison. Sa capacité à faire basculer les rencontres, comme avec son but victorieux en fin de match contre Tottenham et son doublé contre Chelsea, le rend indispensable, mais il reste concentré sur la nécessité de préserver sa condition physique dans la durée.

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À l’approche d’un calendrier hivernal chargé, l’attaquant est déterminé à rester disponible pour la sélection en gardant un état d’esprit positif et en travaillant dur. « Je dois simplement rester en forme, m’entraîner dur et garder le sourire. Comme ça, je pourrai aider l’équipe à chaque match », a conclu Okafor.