Prolongation de contrat refusée, envie de départ, successeur recruté pour une grosse somme, statu quo, presque aucune offre, conseiller viré : ce mercato estival devrait rester très longtemps dans la mémoire de Noah Atubolu. En raison d’un enchaînement de décisions négligentes au SC Fribourg, le gardien appelé à devenir international allemand a même été menacé de tribune.

Mais entre-temps, la situation a quelque peu tourné : l’Eintracht Francfort veut Atubolu comme nouveau numéro un - et, plus important encore, Atubolu veut désormais lui aussi rejoindre la SGE, voyant en l’Eintracht « la solution la plus stable » après l’échec total de son plan visant à réaliser son rêve de Premier League. Les deux clubs doivent maintenant parvenir à un accord d’une manière ou d’une autre. Malgré tout, un petit happy end se profile pour Atubolu après des mois d’incertitude grandissante. Une issue dont un homologue à son poste ne peut probablement que rêver à l’heure actuelle.

Florian Kastenmeier pleurait à chaudes larmes. Le 17 mai 2026 n’est pas seulement devenu un véritable cauchemar pour le Fortuna Düsseldorf et l’un des jours les plus noirs de l’histoire récente du club, mais aussi pour le capitaine des Rhénans. Après le désastreux 0-3 à Greuther Fürth, la relégation choc de l’équipe qui s’était elle-même proclamée candidate à la montée avant la saison était actée. Et chez Kastenmeier ont alors jailli toute la frustration, toute la douleur et toute la colère suscitées par la plus pitoyable, parmi de nombreuses performances pitoyables, d’une équipe exsangue et dysfonctionnelle pendant 34 journées.

Kastenmeier est le seul joueur accepté par les supporters après la relégation

Kastenmeier a été le seul joueur, ce jour-là, à pouvoir encore s’approcher des supporters de Düsseldorf en furie sans mettre son intégrité physique en danger. Tandis que le reste de l’« équipe » de Düsseldorf était renvoyé dans la honte sous des chants tels que « Nous sommes Fortuna, pas vous », Kastenmeier, complètement anéanti, a rejoint les supporters dans le parcage visiteurs. Il a partagé leur peine, a adressé des mots d’excuse aux fans au mégaphone. Et eux l’ont applaudi pour l’encourager, ont enlacé leur capitaine, qui une fois de plus ne s’était rendu coupable de rien.

C’était le symbole du statut que Kastenmeier s’était construit en sept ans au club et auprès des supporters. Début 2020, il avait remplacé comme numéro un pour toute la phase retour de Bundesliga Zach Steffen, alors blessé et prêté par Manchester City - et n’a plus jamais abandonné ce statut. Kastenmeier est ensuite devenu l’une des rares constantes d’une équipe de Düsseldorf en perpétuel renouvellement en raison de finances tendues.

Des cadres sont venus et repartis, mais Kastenmeier est resté et est devenu l’un des meilleurs gardiens de 2. Bundesliga. Solide sur sa ligne et dans les face-à-face, presque brillant au ballon pour un gardien et doté de qualités dans la relance, mais aussi régulièrement coupable d’une ou deux grosses erreurs, qui lui étaient toutefois toujours vite pardonnées.

Il s’en est fallu de peu pour que son rêve de retrouver la Bundesliga comme gardien titulaire se réalise il y a un peu plus de deux ans, mais la fragile mécanique nerveuse de Düsseldorf s’est historiquement effondrée à domicile contre le VfL Bochum après une avance de 3-0 acquise au match aller du barrage de relégation. Deux ans et un nouvel effondrement historique plus tard, Kastenmeier n’en voulait plus.

IMAGO

Florian Kastenmeier prend « la décision la plus difficile » de sa vie

Trop de choses s’étaient passées pendant son passage à Fortuna. Les hauts et les bas, la demi-finale de Coupe en 2024, la montée manquée de peu et le super-GAU dramatique à Fürth. Malgré toutes les avances du nouveau directeur sportif Samir Arabi, qui, dès sa prise de fonctions, s’était envolé pour Majorque afin d’y voir directement l’entraîneur Alexander Ende et le capitaine Kastenmeier, Kastenmeier a décidé de ne pas signer de nouveau contrat avec un Fortuna en ruines.

Pourquoi devrait-il, au meilleur âge pour un footballeur, en tant que l’un des meilleurs gardiens de deuxième division avec l’ambition d’être aussi titulaire en Bundesliga, entreprendre l’amer chemin vers la troisième division ? Kastenmeier n’a pas pris cette décision à la légère, il a longtemps hésité pendant des semaines. C’est la seule circonstance qui lui a d’ailleurs été reprochée, car le club avait en réalité besoin d’une clarté immédiate avec une refonte totale à l’horizon (seuls sept joueurs disposaient d’un contrat valable pour la troisième division).

Il s’agissait de « la décision la plus difficile que j’aie jamais dû prendre », a expliqué le gardien dans un communiqué émouvant, transmettant de manière crédible son profond attachement au club, tout en soulignant devoir désormais « emprunter une nouvelle voie » : « Je me suis fixé des objectifs pour ma carrière que je veux atteindre. De préférence avec Fortuna. Mais ces objectifs se sont récemment éloignés, et je suis à un âge où je dois franchir l’étape suivante pour poursuivre mon propre chemin. »

Au final, personne ne pouvait vraiment lui en vouloir à Düsseldorf.

Kastenmeier dit non à de nombreux clubs : a-t-il joué trop finement ?

Mais pour Kastenmeier, la fin amère à Fortuna a beau être une décision compréhensible, elle est peut-être aussi fatale. En coulisses, dans le milieu, on murmure désormais qu’il pourrait au final avoir mal joué son coup, parce qu’il aurait été trop exigeant.

Car bien qu’il ait bien eu des sollicitations tout à fait correctes, il n’a toujours pas trouvé de nouveau club - et depuis des semaines, le silence règne autour d’éventuels prétendants.

Il a dit non à son ex-entraîneur Daniel Thioune, qui avait fait de lui le capitaine à Fortuna, parce qu’au Werder Brême il n’aurait été que la solution souhaitée comme nouveau numéro deux derrière Karl Hein et son concurrent. Il aurait également refusé le Hertha BSC, selon le kicker , alors même que la Vieille Dame voulait en faire son nouveau gardien titulaire après la vente de Tjark Ernst au Feyenoord Rotterdam. Une offre du Hertha serait toujours sur la table, rapporte la Rheinische Post. Il ne l’a pas acceptée jusqu’à présent. Hanovre 96 aurait également manifesté son intérêt, mais Kastenmeier - selon le kicker - privilégierait une destination à l’étranger.

Imago

La chance du happy end pour Kastenmeier : va-t-il même jouer la Ligue des champions ?

Et c’est justement là qu’une option extrêmement attractive pourrait effectivement s’ouvrir, selon le Berliner Kurier. Como 1907 aurait déjà été intéressé par Kastenmeier à l’été 2025 et, maintenant qu’il est disponible gratuitement, cet intérêt pourrait se raviver, spéculait au moins le journal fin juillet. Depuis, plus rien n’a filtré dans ce dossier.

Pour Kastenmeier - actuellement peut-être l’un des grands perdants du manège des gardiens qui ne tourne que lentement - ce serait sans doute un rêve devenu réalité, pour lequel il lui faudrait toutefois consentir à des concessions sportives. Jean Butez est installé sous Cesc Fabregas, et il a même mené l’équipe sur le terrain comme capitaine lors de l’ouverture de la saison de Serie A contre l’Udinese. Kastenmeier serait donc plutôt prévu comme numéro deux. C’est actuellement Emil Audero qui occupe ce rôle, mais il est lié à un transfert vers la Juventus comme doublure.

Le prix à payer pour ce rôle de challenger n’est pas négligeable. Si l’intérêt de Côme venait réellement à se concrétiser et que Kastenmeier s’y engageait, il rejoindrait l’un des clubs les plus prometteurs d’Italie, qui s’est qualifié de manière sensationnelle pour la Ligue des champions seulement deux ans après sa montée en Serie A. Sur le plan salarial aussi, le joueur de 29 ans ferait sans doute plus qu’un simple pas en avant.

Ainsi, le scénario catastrophe actuellement menaçant d’une saison entière sans club se transformerait finalement en petit conte de fées. Les critiques qui l’accusaient d’avoir été trop exigeant devraient immédiatement se taire et lui reconnaître qu’avec son attente, il avait pris la bonne décision.

Pour l’instant, pourtant, cette image de perdant colle encore un peu à Kastenmeier. L’exemple Atubolu montre toutefois à quelle vitesse le manège des gardiens, ralenti en Allemagne et en Europe, peut malgré tout se remettre à tourner.

Florian Kastenmeier : performances et statistiques

Club Matches Buts encaissés Matches sans encaisser de but Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







