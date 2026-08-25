Prolongation de contrat refusée, envie de départ, successeur recruté pour une grosse somme, statu quo, presque aucune offre, rupture avec son agent : cet été des transferts devrait encore longtemps rester dans la mémoire de Noah Atubolu. Le gardien allemand désigné pour l’avenir a été menacé de tribune au SC Fribourg en raison d’un enchaînement de décisions négligentes.

Mais entre-temps, la situation a quelque peu tourné : l’Eintracht Francfort veut faire d’Atubolu son nouveau numéro un et, plus important encore, Atubolu veut désormais lui aussi rejoindre la SGE, voyant en l’Eintracht « la solution la plus stable » à son plan totalement raté de réaliser son rêve de Premier League. Les deux clubs doivent maintenant parvenir d’une manière ou d’une autre à se mettre d’accord. Reste que : un petit happy end se profile pour Atubolu après des mois d’incertitude grandissante. Un happy end dont un collègue à son poste ne peut probablement, à l’heure actuelle, que rêver.

Florian Kastenmeier a pleuré à fendre le cœur. Le 17 mai 2026 n’est pas seulement devenu un véritable cauchemar pour Fortuna Düsseldorf et l’un des jours les plus noirs de l’histoire récente du club, mais aussi pour le capitaine des Rhénans. Après le désastreux 0-3 à Greuther Fürth, la relégation choc du candidat à la montée autoproclamé avant la saison était actée. Et toute la frustration, la douleur et la colère suscitées par la plus pitoyable des nombreuses prestations pitoyables d’une équipe exsangue et dysfonctionnelle sur 34 journées ont alors éclaté chez Kastenmeier.

Kastenmeier, seul joueur encore accepté par les supporters après la relégation

Kastenmeier a été le seul joueur, ce jour-là, à pouvoir encore s’approcher des supporters de Düsseldorf, fous de rage, sans risquer pour sa vie. Tandis que le reste de l’« équipe » de Düsseldorf était congédié dans les sifflets et l’opprobre au son de chants comme « Nous sommes Fortuna, pas vous », Kastenmeier, lui, a rejoint les supporters dans le parcage visiteurs. Il a partagé leur peine, s’est adressé aux fans avec des mots d’excuse au mégaphone. Et eux lui ont offert des applaudissements d’encouragement, ont enlacé leur capitaine, qui une fois de plus n’avait rien à se reprocher.

C’était le symbole du statut que Kastenmeier s’était construit en sept ans au club et auprès des supporters. Début 2020, il avait remplacé comme numéro un pour toute la phase retour de Bundesliga Zach Steffen, alors blessé et prêté par Manchester City, et n’a ensuite plus jamais abandonné ce statut. Kastenmeier est dès lors devenu l’une des rares constantes d’une équipe de Düsseldorf en perpétuel remaniement en raison de finances tendues.

Des cadres sont venus et partis, mais Kastenmeier est resté et s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de 2. Bundesliga. Solide sur sa ligne et dans les face-à-face, presque brillant balle au pied pour un gardien et doté de qualités dans la relance, mais aussi régulièrement auteur de l’une ou l’autre grosse erreur, qui lui était toutefois toujours rapidement pardonnée.

Il y a un peu plus de deux ans, le rêve d’un retour en Bundesliga comme gardien titulaire a bien failli se réaliser, mais l’édifice mental de Düsseldorf s’est effondré de manière historique à domicile contre le VfL Bochum après une avance de 3-0 au match aller des barrages. Deux ans et un nouvel effondrement historique plus tard, Kastenmeier n’en voulait plus.

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Florian Kastenmeier prend « la décision la plus difficile » de sa vie

Trop de choses s’étaient passées pendant son passage à Fortuna. Les hauts et les bas, la demi-finale de Coupe en 2024, la montée manquée de peu et le super-GAU dramatique à Fürth. Malgré toutes les avances du nouveau directeur sportif Samir Arabi, qui avait pris comme première mesure de se rendre directement à Majorque auprès de l’entraîneur Alexander Ende et du capitaine Kastenmeier, ce dernier a décidé de ne pas signer de nouveau contrat avec une Fortuna en ruines.

Pourquoi, à son meilleur âge de footballeur, lui qui est l’un des meilleurs gardiens de 2e division avec l’ambition d’être aussi titulaire en Bundesliga, aurait-il dû entreprendre l’amer chemin vers la troisième division ? Kastenmeier n’a pas pris cette décision à la légère, il a longtemps hésité. C’est la seule circonstance qui lui a d’ailleurs été reprochée, puisque le club avait en réalité besoin d’une clarification immédiate avec une refonte totale à l’horizon (seuls sept joueurs disposaient d’un contrat valide pour la troisième division).

Il s’agissait de « la décision la plus difficile que j’aie jamais eu à prendre », a expliqué le gardien dans un communiqué émouvant, faisant passer de manière crédible son profond attachement au club, tout en soulignant qu’il devait désormais « emprunter une nouvelle voie » : « Je me suis fixé des objectifs pour ma carrière que je veux atteindre. De préférence avec Fortuna. Mais ces objectifs se sont récemment considérablement éloignés, et je suis à un âge où je dois franchir l’étape suivante pour poursuivre ma voie personnelle. »

À Düsseldorf, personne n’a vraiment pu lui en vouloir au final.

Kastenmeier refuse de nombreux clubs : s’est-il brûlé les ailes ?

Mais pour Kastenmeier, la fin amère à Fortuna pourrait bien être une décision compréhensible, mais peut-être aussi fatale. Entre-temps, dans le milieu, on murmure qu’il pourrait au final s’être trompé dans son pari, parce qu’il aurait été trop difficile.

Car même s’il a bien eu des sollicitations correctes, il n’a toujours pas trouvé de nouveau club, et depuis des semaines, c’est le calme plat autour d’éventuels prétendants.

Il a dit non à son ex-entraîneur Daniel Thioune, qui avait autrefois fait de lui le capitaine à Fortuna, parce qu’au Werder Brême il n’aurait été que la solution souhaitée comme nouveau numéro deux derrière Karl Hein et son challenger. Il aurait aussi refusé le Hertha BSC, selon le kicker , alors même que le club berlinois voulait en faire son nouveau gardien titulaire après la vente de Tjark Ernst au Feyenoord Rotterdam. Une offre du Hertha serait toujours sur la table, rapporte la Rheinische Post. Il ne l’a, à ce jour, pas acceptée. Hanovre 96 aurait également manifesté son intérêt, mais Kastenmeier, disait le kicker, privilégierait une destination à l’étranger.

Peut-être que les premières divisions néerlandaise ou belge occupent une place majeure dans les plans de Kastenmeier. Le gardien est profondément enraciné à Düsseldorf et c’est un grand homme de famille. Il a trois enfants, qu’il ne souhaite peut-être pas arracher à leur environnement habituel à cause d’un choix professionnel.

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La chance de happy end pour Kastenmeier : va-t-il même jouer la Ligue des champions ?

Mais ailleurs aussi, une option extrêmement attractive pourrait effectivement se présenter, selon le Berliner Kurier. Como 1907 aurait déjà été intéressé par Kastenmeier à l’été 2025, et maintenant qu’il est disponible gratuitement, cet intérêt pourrait reprendre, spéculait au moins le journal fin juillet. Depuis, rien de nouveau n’a toutefois filtré dans ce dossier.

Pour Kastenmeier, actuellement peut-être l’un des grands perdants du manège des gardiens qui ne tourne que lentement, ce serait sans doute un rêve devenu réalité, même s’il devrait pour cela faire des concessions sportives. Jean Butez est installé sous les ordres de Cesc Fabregas, et il a même mené l’équipe sur le terrain avec le brassard de capitaine lors de l’ouverture de la saison de Serie A contre l’Udinese. Kastenmeier serait donc plutôt prévu comme numéro deux. C’est actuellement Emil Audero, qui est toutefois annoncé en lien avec un transfert à la Juventus comme doublure.

Le prix à payer pour ce rôle de challenger n’est pas négligeable. Si l’intérêt de Côme venait réellement à se concrétiser et que Kastenmeier s’y engageait, il rejoindrait l’un des clubs les plus en vue d’Italie, qui s’est qualifié de manière sensationnelle pour la Ligue des champions seulement deux ans après sa montée en Serie A. Sur le plan salarial aussi, le joueur de 29 ans franchirait sans doute plus qu’un simple palier.

Ainsi, le scénario catastrophe qui le menace actuellement, à savoir une saison entière sans club, se transformerait finalement en petit conte de fées. Les critiques qui lui reprochaient d’avoir été trop difficile devraient immédiatement se taire et reconnaître qu’en attendant, il a pris la décision parfaitement juste.

Pour l’instant, toutefois, cette image de perdant colle encore un peu à Kastenmeier. L’exemple Atubolu montre cependant à quelle vitesse le manège des gardiens, grippé en Allemagne et en Europe, peut malgré tout encore se remettre à tourner.

Florian Kastenmeier : performances et statistiques

Club Matches Buts encaissés Matches sans encaisser de but Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







