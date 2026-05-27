Noa Vahle suscite l’agacement avec son analyse des chances de l’équipe nationale néerlandaise à la Coupe du monde

Noa Vahle se montre quelque peu pessimiste quant aux chances de l'équipe nationale néerlandaise lors de la Coupe du monde. Un invité de l'émission télévisée « Nieuws van de Dag » ne comprend pas cette attitude négative à l'égard des Oranje, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde.

« Je connais la réalité et je sais ce dont les autres nations sont capables », a analysé le sélectionneur Ronald Koeman mercredi en conférence de presse. « Rien n’est impossible, on va tout donner. Je suis convaincu qu’on peut aller loin. Mais battre les grands pays, c’est encore loin. »

Vahle comprend cette prudence : « Il pourrait bien sûr annoncer : “Nous allons être champions du monde”. Mais alors Valentijn Driessen le démolirait dans sa chronique. Mieux vaut donc éviter. L’objectif de la KNVB, à mon avis, est d’atteindre les demi-finales. »

Elle doute toutefois que cet objectif soit atteint : « Nous n’avons pas de grande star mondiale en attaque, comme la France ou l’Angleterre. Ce n’est pas un statut de favori. Dans un tel tournoi, il faut aussi avoir la chance de son côté. Je ne pense pas rester six semaines et demie aux États-Unis. »

Sa consoeur Fidan Ekiz, lasse de la défiance ambiante à l’égard des Oranje, rappelle que le pays entrera en lice le 14 juin. « C’est typiquement néerlandais. Koeman a raison : on ne fait que critiquer. Il suffirait de dire : nous allons gagner, nous allons bien jouer, et de nous soutenir. »

Koeman l’a d’ailleurs reconnu sans détour lors d’un entretien avec Joep Schreuder de la NOS : « Il manque parfois de la positivité aux Pays-Bas. Nous avons une attitude négative. »

Invité du même talk-show en début de soirée, le consultant télé Victor Vlam anticipe même un « drame » pour les Oranje : « Nous serons éliminés dès la phase de groupes. »