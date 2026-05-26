D’après Noa Vahle, le dernier match amical des Pays-Bas face à l’Ouzbékistan, avant la Coupe du monde, n’a pas pour seul objectif de rassurer le groupe. Elle l’explique dans le podcast HNM.

Les Néerlandais entameront leur phase de groupes face au Japon le 14 juin, mais deux rendez-vous préparatoires les attendent encore : une cérémonie d’adieu au stade De Kuip contre l’Algérie, puis une rencontre face à l’Ouzbékistan sur sol américain.

Selon elle, le choix de l’Ouzbékistan n’est pas anodin. « Savez-vous pourquoi ils font ça ? », demande Vahle à Hélène Hendriks et Merel Ek. « Pour se donner un peu de confiance », répond Hendriks.

Vahle l’assure : « J’ai vérifié : ils jouent exactement comme le Japon. C’est une décision mûrement réfléchie. »

Tout comme le Japon, l’Ouzbékistan évolue principalement en 3-4-2-1, ce qui en fait, aux yeux de Ronald Koeman, l’adversaire idéal pour peaufiner son plan de jeu avant le Mondial.

Sous la conduite du sélectionneur Fabio Cannavaro, la sélection ouzbèke, qui découvrira la Coupe du monde, aborde la compétition avec confiance après des qualifications convaincantes.

Comme la plupart des troisièmes se qualifient désormais aussi, l’Ouzbékistan espère atteindre les huitièmes de finale. Dans le groupe K, il affrontera la Colombie, le Portugal et la RD Congo.