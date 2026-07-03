Noa Vahle et Hélène Hendriks affichent un étonnement marqué après la déclaration de Salah-Eddine

Noa Vahle et Hélène Hendriks ont affiché leur surprise après les déclarations d'Anass Salah-Eddine, suite à l'élimination des Pays-Bas lors de la Coupe du monde. Le latéral gauche marocain a révélé après la rencontre qu'il était particulièrement motivé pour battre les Oranje.

C’est Vahle qui a recueilli ses propos juste après la rencontre, constatant son enthousiasme débordant. « J’ai eu un entretien avec Anass Salah-Eddine après la rencontre », se souvient Vahle dans le podcast HNM. « Il est bien sûr né et a grandi à Amsterdam. Il a suivi toute sa formation de jeune aux Pays-Bas avant de finalement choisir de représenter le Maroc. C’est évidemment génial pour lui de participer à une Coupe du monde. »

Selon la journaliste, c’est surtout le charisme du défenseur qui l’a frappée lorsqu’elle lui a demandé ce que cela faisait de jouer contre les Pays-Bas : « Cette étincelle dans ses yeux. Il était tellement motivé à l’idée de battre les Pays-Bas. »

Hendriks s’interroge alors sur les chances réelles de Salah-Eddine d’intégrer un jour l’équipe des Pays-Bas. Vahle estime qu’elles existaient, mais elle nuance : « À terme, je pense qu’il aurait eu ses chances. Seulement, à son poste, la concurrence chez les Oranje est extrêmement rude. Au Maroc aussi, mais peut-être que la concurrence aux Pays-Bas était finalement tout de même un peu trop forte. »

Hendriks comprend toutefois son choix en faveur du Maroc : « Si cela lui permet de disputer une Coupe du monde, je comprends très bien. Il a sans doute ressenti un lien émotionnel plus fort avec ce pays ; le souhait de sa famille a peut-être aussi joué. »

Pourtant, l’interview d’après-match continue de préoccuper Hendriks. « Je l’ai trouvée honnête, mais tu as tout fait ici, aux Pays-Bas. C’est donc assez étrange que tu aies autant envie de battre les Pays-Bas. Il faut toujours être motivé, mais cela m’a tout de même frappé. Je me suis demandé s’il y avait peut-être une certaine rancœur derrière tout ça, parce qu’il avait moins de chances de jouer avec les Oranje. »

Vahle n’est pas de cet avis : elle rappelle que le défenseur a souligné que beaucoup de ses amis sont Néerlandais. Elle confie toutefois s’être attendue à une autre réaction. « Je ne sais pas si on peut vraiment le comprendre, mais j’attendais qu’il évoque un sentiment partagé. »

Hendriks partage cet avis : « C’est exactement ce que je veux dire. Il a été formé aux Pays-Bas. Bien sûr, on veut gagner, mais je m’attendais aussi à ce qu’il montre un peu de compassion après l’élimination des Pays-Bas. Ça m’a manqué. C’est son droit et ça ne m’empêche pas de dormir, mais j’ai trouvé ça frappant. »

Après la victoire contre les Oranje, Salah-Eddine a confié à Vahle l’origine de sa motivation supplémentaire : « C’est un sentiment très particulier. Il y a encore un an, je jouais pour les Jong Oranje et j’ai disputé le Championnat d’Europe. Ensuite, j’ai changé de camp, et le fait de jouer dès maintenant contre les Oranje était vraiment très spécial. »