La semaine dernière, la journaliste Noa Vahle a exprimé son agacement à l’égard des jeunes talents d’AZ, Elijah Dijkstra et Ro-Zangelo Daal, arrivés en retard avant la rencontre face au Shakhtar Donetsk. Elle l’a confié dans le podcast HNM De Podcast.

« J’ai envie de râler contre ces gars de l’AZ qui étaient en retard, Elijah Dijkstra et Ro-Zangelo Daal », commence Vahle dans le podcast qu’elle anime avec Hélène Hendriks et Merel Ek.

« Si tu es coincé dans les embouteillages en te rendant au club, ça peut arriver, tu es en retard. Mais ces deux-là étaient en retard la veille du match, à Cracovie. Ils sont à l’hôtel ensemble et arrivent quand même en retard. »

« L’entraîneur Leeroy Echteld leur a adressé des remarques fermes : ce genre de comportement est inacceptable et ne doit plus se reproduire. Pire, le jour du match, ils ont encore pointé en retard à une réunion. Est-ce si compliqué ? », s’interroge Vahle.

Les deux joueurs ont finalement pris place sur le banc, et l’AZ s’est incliné 3-0. « Le match retour à Alkmaar s’annonce très difficile », prévient Vahle. Elle souligne le contraste entre ces jeunes talents et les joueurs du Shakhtar, qui évoluent dans un contexte bien plus exigeant. « Dans quel monde vivent ces gars du Shakhtar… »

« Ces gars-là font ça, mais Daal et Dijkstra ne peuvent pas arriver à l’heure à leur hôtel cinq étoiles avant un tel match. Là, on s’en fout carrément, je trouve. On ne prend pas son équipe au sérieux, en fait on ne prend personne au sérieux », assène Vahle. « Je ne comprends vraiment pas ça. C’est si difficile que ça ? »

Dimanche dernier, les deux joueurs ont pourtant joué un rôle clé dans la victoire de l’AZ. Dijkstra, en particulier, a brillé lors de la rencontre face au SC Heerenveen (3-0), au point d’être inclus dans l’équipe de la semaine du VZ.