Noa Lang signe une superbe passe décisive pour Naples ; Justin Bijlow est à la fête face à la Juventus

La Juventus a subi mercredi soir sa troisième défaite de la saison. Le club turinois s’est incliné 2-0 face au Genoa. Kingsley Ehizibue et Tommaso Baldanzi ont marqué pour le club de la ville portuaire, laissant la Juventus à la septième place, à égalité de points avec Naples (14). Grâce notamment à une passe décisive de Noa Lang, ce dernier a connu une bien meilleure soirée à Monza (1-4).

Genoa - Juventus 2-0

Justin Bijlow était bien sûr dans les buts du Genoa. Le Rotterdamois a vu son compatriote et coéquipier Ehizibue ouvrir le score après un peu moins d’un quart d’heure. Le milieu droit a marqué avec une part de réussite, son tir étant dévié par Andrea Cambiaso : 1-0.

La soirée s’est encore embellie pour le Genoa, qui avait connu un début de saison difficile, mais a remporté deux de ses trois derniers matches et affiche désormais une belle forme. Peu avant la demi-heure de jeu, Vitinha a profité d’une maladresse de Pierre Kalulu pour servir Baldanzi, qui a doublé la mise.

Kalulu aurait pu se racheter peu après, mais, en bonne position, il a tiré très loin du cadre. Une occasion à l’image du match de la Juventus, incapable de répondre à l’intensité du Genoa.

Bijlow a été peu sollicité, même s’il a dû intervenir en fin de match pour empêcher une tentative d’Edon Zhegrova d’entrer au premier poteau, puis détourner un coup franc de Teun Koopmeiners sur la barre. Le Genoa grimpe à la treizième place et prend ainsi un peu de distance avec le bas du classement.

AC Monza - Naples 1-4

Il a fallu un peu moins de dix minutes à Rasmus Højlund pour retrouver le chemin des filets après cinq matches sans marquer. Lancé en profondeur par Giovanni Di Lorenzo, le Danois a marqué d’un tir à contre-pied : 0-1.

L’égalisation de Gustavo Varela juste avant la pause n’a finalement pas contrarié Naples. Peu après la reprise, Matteo Politano a inscrit le 1-2 d’une frappe placée dans le petit filet opposé.

Politano a également joué un rôle majeur dans le but du 1-3 signé Rafa Marin, qui a prolongé de la tête dans le but un corner rentrant de l’Italien.

Cinq minutes plus tard, et trois minutes après son entrée en jeu, Kevin De Bruyne a fixé le score à 1-4 en glissant le ballon entre les jambes du gardien Noel Törnqvist, à la réception d’une passe en profondeur de Noa Lang qui a transpercé la défense.



