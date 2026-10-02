Noa Lang est entré en jeu après la pause lors de Grèce - Pays-Bas (2-2), alors que les siens étaient menés 2-0. L’attaquant de Naples se montre critique sur la manière dont la sélection néerlandaise aborde systématiquement ses premières périodes.

Au micro d’ESPN, Lang a analysé les ajustements du sélectionneur Xavi Hernández. « Je devais apporter de la créativité, du flair et de l’audace à la mi-temps. Les trois changements (Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch et Lang, ndlr) l’ont fait de manière satisfaisante, je pense. »

Le droitier explique que le sélectionneur était très en colère à la pause en raison du jeu proposé et du retard au score. « La manière dont nous nous sommes présentés en première période, ça doit cesser à un moment. Ça nous arrive trop souvent. »

Lors des matches de Ligue des nations contre l’Allemagne (1-1) et la Serbie (1-2), Xavi avait déjà dû procéder à des ajustements après une première période décevante. « Je n’ai aucune idée de la raison. Nous voulons être une grande nation et nous mesurer aux grandes nations, mais nous avons tout simplement trop souvent du mal », estime Lang.

« Bien sûr que le déplacement en Grèce est un match difficile, mais à mes yeux, c’est quand même un match que les Pays-Bas doivent gagner. Si vous voulez être une grande nation, alors il faut le montrer et tout simplement gagner ce genre de matches. Ça nous arrive trop souvent », poursuit le joueur créatif.

La Grèce semblait en vouloir davantage que les Pays-Bas, selon Lang. « En première période, ils en voulaient plus que nous, et c’est quand même problématique. La Grèce joue à domicile, est enthousiaste et a le vent en poupe. Il faut être préparé à cela. »

Lang ne parvient pas à identifier exactement la cause, mais il s’attend à ce que cela puisse être lié à un excès de confiance. « Peut-être que nous l’avons abordé un peu trop en nous disant : on va le faire tranquillement. »