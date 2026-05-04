Noa Lang a provoqué la colère de ses propres supporters en réalisant une action controversée en dehors du terrain

Noa Lang a fait beaucoup de bruit en Turquie lundi. L’international néerlandais a sorti, en collaboration avec le rappeur Lil Kleine, le titre « Ewa Safi », dont le clip a été tourné dans le stade de Galatasaray. On y voit Lang porter le maillot de la légende du club, Gheorghe Hagi.

Déjà actif depuis plusieurs années sous le pseudonyme Noano, Lang a déjà collaboré avec Ronnie Flex et Jonna Fraser. Ses incursions musicales sont désormais pointées du doigt en Turquie, d’autant que ses performances sportives à Galatasaray sont irrégulières et que le club envisagerait de ne pas lever l’option d’achat de trente millions d’euros fixée par Naples.

Le timing de cette sortie est mal perçu par une grande partie des supporters turcs. Sur X, les fans expriment leur frustration, estimant que Lang devrait se consacrer entièrement au football en pleine phase cruciale de la saison : « Nous parlons du championnat, et lui, qu’est-ce qu’il fait ? »

D’autres réactions sont encore plus virulentes : « Arrête les vidéos et joue au foot », lance un supporter, tandis qu’un autre tonne : « Laisse tomber la musique et concentre-toi sur l’équipe, bon sang ! » Son professionnalisme est également ouvertement remis en question : « Il a plus l’allure d’un rappeur que d’un footballeur. »

« Trente millions ? Il ne vaut même pas trois millions », tonne un supporter. Un autre, plus direct : « Il ne faut absolument pas finaliser son transfert. » Selon Fanatik, ce scénario ne se concrétisera de toute façon pas.

D’autres estiment que le club s’est transformé en « parc d’attractions » et lui conseillent de « jouer son jeu ». Un dernier commentaire, teinté de cynisme, résume le sentiment général : « Qu’il chante, mais qu’il reste loin du football. »

Dans le même temps, une autre voix émerge au sein de la fanbase : certains admirateurs demeurent séduits par Lang et souhaitent qu’il prolonge son séjour. « Ne le laissez pas partir, il est très précieux pour nous », plaide un supporter.























