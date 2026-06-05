Noa Lang a poussé un cri de douleur lors de la séance d’entraînement de l’équipe nationale néerlandaise

L'ambiance était tendue vendredi à l'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise. Lors d'un exercice de rondo, Memphis Depay a percuté avec force son coéquipier attaquant Noa Lang, comme le montrent les images diffusées par ESPN.

En disputant le ballon, Memphis a tendu la jambe et frappé de plein fouet le tibia de son coéquipier. L’ailier, visiblement touché, a dû céder sa place quelques instants.

Lang boite quelques instants, tandis que Depay l’observe avec attention. Les deux attaquants se serrent la main, puis Lang, toujours en boitant, tente de gérer la douleur à la jambe.

Memphis est entré en jeu mercredi dernier contre l’Algérie lors du traditionnel match d’adieu peu avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. L’attaquant de Corinthians n’a pas pu empêcher les Oranje de s’incliner 0-1 au stade De Kuip. Lang est resté sur le banc pendant 90 minutes à Rotterdam.

Lang ne semble donc pas pouvoir compter sur une place de titulaire lors de la prochaine Coupe du monde. Des doutes planent aussi autour de Memphis, que le sélectionneur Ronald Koeman a remplacé mercredi par Donyell Malen à la pointe de l’attaque.

Jurriën Timber a fait sa première apparition sur la pelouse avec les Oranje. Le défenseur, qui a disputé samedi avec Arsenal la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, a été autorisé par Koeman à rejoindre le groupe avec un peu de retard. Ian Maatsen et Lutsharel Geertruida, initialement sur la liste des suppléants, ont quant à eux été écartés.

À Orangeburg, dans l’État de New York, la température a atteint 29 °C pendant la séance. La KNVB a choisi ce site pour que les joueurs s’acclimatent aux conditions climatiques du Mondial. Les Oranje s’entraîneront samedi et dimanche au complexe du New York City FC, puis affronteront l’Ouzbékistan en amical lundi.