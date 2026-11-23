No era penal. Trois mots, une blessure, 12 ans de traumatisme pour le football mexicain. MUNDIAL Magazine et Sad Boyz Clothing ont fait de la désillusion la plus célèbre du Mexique en Coupe du monde le thème d’une collection en édition limitée, lancée avec un nouveau documentaire de MUNDIAL Films qui explore l’âme, la douleur et la fierté de la culture du football mexicain.

Le t-shirt exclusif MUNDIAL x Sad Boyz No Era Penal est disponible dès maintenant sur la boutique de MUNDIAL Magazine. Il commémore l’anniversaire du match inoubliable du Mexique contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2014.

Il y a les défaites de football, et puis il y a les blessures de tout un pays. Pour le Mexique, peu sont aussi profondes que celle du huitième de finale de la Coupe du monde 2014 contre les Pays-Bas. La sélection mexicaine était à quelques minutes d’une victoire mémorable lorsque l’égalisation de Wesley Sneijder, puis le penalty controversé obtenu par Arjen Robben dans le temps additionnel, ont tout changé.

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Klaas-Jan Huntelaar a marqué. Le Mexique a été éliminé. Et une phrase est entrée dans l’histoire du football : No era penal. Ce n’était pas un penalty.

Douze ans plus tard, ces mots sont devenus bien plus qu’une contestation de la décision arbitrale. Ils font partie de la mémoire collective du football mexicain et symbolisent la douleur, la résilience et la passion inébranlable qui continuent de définir des générations de supporters de la sélection. On les crie, on en plaisante, on en débat et on les déplore. Ils sont à la fois protestation, chute d’une blague et marqueur d’identité.

MUNDIAL s’est associé à Sad Boyz Clothing, la marque de mode fondée par Junior H, pour revenir sur l’un des moments culturels marquants du football mexicain moderne avec un t-shirt commémoratif créé autour du slogan : « Pour ceux qui portent leur douleur avec fierté. »

Le t-shirt noir mêle une iconographie gothique aux codes visuels de la culture du football mexicain, transformant l’un des souvenirs les plus douloureux de ce sport en hommage à porter. Sur le devant, un squelette apparaît aux côtés de l’inscription No Era Penal et de la date 6.29.14, rappel indélébile du jour où le rêve mexicain de disputer les quarts de finale s’est éteint. Au dos, une inscription en lettres gothiques indique : « En memoria del día más triste, México v Holanda. »

Le chagrin décliné en streetwear.

Cette collection s’accompagne de No Era Penal, un nouveau court documentaire de MUNDIAL Films réalisé par Grant Best, cinéaste récompensé aux BAFTA et aux Sports Emmy Awards. Plutôt que de simplement rouvrir le débat sur la décision arbitrale, le film explore la manière dont cet après-midi a dépassé le coup de sifflet final pour s’inscrire dans l’identité footballistique du Mexique.

Le documentaire donne la parole à l’attaquant mexicain Raúl Jiménez, à l’ancien sélectionneur du Mexique Miguel Herrera, à la légende de la WWE et passionné de football Rey Mysterio, au cofondateur de Sad Boyz Alex Esquivel et à la commentatrice sportive latino-américaine Alana Meraz. Il réunit ainsi des voix du football, de la culture, de la mode et des supporters pour revenir sur un moment qui marque encore la mémoire collective du football mexicain.

Le film a été réalisé autour de la campagne du Mexique pour la Coupe du monde 2026, avec notamment des entretiens de supporters devant l’Estadio Azteca récemment rénové, l’un des grands temples du football et le seul stade à avoir accueilli des victoires en Coupe du monde de Pele et de Diego Maradona.

Ce cadre est important. Le Mexique n’a pas seulement une histoire en Coupe du monde : il y est profondément enraciné. Le pays a accueilli la compétition en 1970 et en 1986, deux éditions qui ont contribué à forger sa légende. Mais, pour la sélection mexicaine, l’histoire récente en Coupe du monde s’est trop souvent arrêtée au même endroit : au quatrième match.

Depuis son quart de finale à domicile en 1986, le Mexique a échoué à plusieurs reprises lors des phases à élimination directe. No Era Penal est devenu le symbole de cette frustration : l’instant où l’espoir, l’identité et la douleur se sont entrechoqués.

C’est cette tension qui est au cœur du film et de la collection. No Era Penal ne consiste pas seulement à regarder en arrière. Il s’agit de comprendre comment les supporters continuent de porter cette douleur, en font une part de leur identité et, peut-être, finissent par s’en libérer.

No Era Penal est disponible dès maintenant sur les plateformes numériques de MUNDIAL. Le film a également été projeté lors de House of GOAL, le festival de football et de culture de Footballco organisé pendant deux semaines à Industry City, dans le quartier de Brooklyn, durant la Coupe du monde 2026.