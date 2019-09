Nîmes - Saint-Etienne (0-1) - Toutes les réactions

Saint-Etienne a enregistré une précieuse victoire à Nîmes (1-0). Retrouvez toutes les réactions des protagonistes.

Mathieu Debuchy (défenseur Saint-Etienne, beIN Sports) : "C'est vrai qu'on souffre beaucoup depuis quelques semaines, ce n'est pas évident tous les jours. On avait un objectif : de se battre aujourd'hui (dimanche) tous ensemble. C'est important pour moi, pour toute l'équipe, il (l'entraîneur Ghislain Printant) a essuyé beaucoup de critiques. Ça me tenait à coeur de venir le voir pour lui montrer mon soutien, le soutien collectif forcément. »

Ghislain Printant (entraîneur de Saint-Etienne, beIN Sports) : "Huit points en huit matches, ce n'est pas suffisant. Après, la direction prendra des décisions. À l'heure où on se parle, on ne m'a rien notifié mais je ne suis pas dupe. Je lis, j'entends mais j'essaie de faire mon travail. Je ne le fais pas toujours bien, vu notre classement, mais j'essaie d'y mettre toute mon énergie"

Bernard Blaquart (entraîneur de Nîmes, propos relayés par L'Equipe) : "Il faut se mettre surtout au travail, la confiance n'est pas touchée. Le jour où on tentera plus, c'est que la confiance sera partie. On essaie, on n'y arrive pas par maladresse, parce que le gardien est bon... J'ai lu, qu'on est l'équipe qui tire le plus souvent au but avec Paris, ce n'est pas le jeu et les occasions qui manquent, c'est l'efficacité. Je l'ai déjà dit : on a perdu notre meilleur buteur, notre tireur de coup franc et il faut travailler pour retrouver tout ça."