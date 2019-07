WTF - Nîmes : Un nouveau sponsor qui a du chien

Le Nîmes Olympique vient d'officialiser ce mercredi un nouveau partenariat avec la marque de produits pour animaux Royal Canin.

Si l’Olympique de Marseille a choisi Uber Eats - un service de livraison de fast-food à domicile - comme nouveau sponsor, le Nîmes Olympique vient d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat qui ne manque pas non plus d'originalité.

En effet, la marque de produits pour chiens et chats, Royal Canin, devient partenaire principal du club et sera présent sur les shorts des joueurs du Nîmes Olympique à partir de la saison prochaine en , soit dans un peu plus de deux semaines.

Le Nîmes Olympique est heureux de vous annoncer que ROYAL CANIN devient partenaire principal du Club et sera présent sur les shorts des joueurs professionnels cette saison. https://t.co/2k5JhMs0i8 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) July 24, 2019

"En signant ce partenariat avec le Nîmes Olympique, ROYAL CANIN devient un sponsor principal du club. Ce sponsoring débutera dès le début de la saison 2019-2020. La marque s’affichera sur les shorts de l’équipe", explique le NO dans son communiqué. Aucun détail supplémentaire n’a été donné par le club ou le sponsor au niveau de la durée du contrat, ni de sa dotation.

Ce nouveau sponsor sera donc présent pour l’entrée en lice du club gardois en , qui affrontera le au Parc des Princes, le 11 août prochain (21h).