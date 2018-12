Nîmes-Lille 2-3, Réduit à dix au quart d'heure de jeu, Lille stoppe la série de Nîmes

Réduit à dix dès le quart d'heure de jeu, Lille s'impose à Nîmes et stoppe la belle série nîmoise (2-3).

Un match spectaculaire avec plusieurs occasions, des buts et des retournements de situation. En ces temps de disette et de matches reportés, les amateurs de Ligue 1 se sont sûrement régalés avec ce Nîmes-Lille lors duquel les Dogues, réduit à dix dès le quart d'heure de jeu et l'exclusion de José Fonte, ont su arrêter la série de trois succès de rang des Crocos.

Lille avait ouvert le score dès la 4e minute. Suite à un coup franc à gauche signé Mendes, le cuir file vers Lybohy, au duel avec Leao, qui ne parvient pas à s'imposer de la tête. Pépé reprend. Bernardoni repousse vers Leao qui ne se gêne pas pour ouvrir le score.

Dominé après avoir perdu un joueur suite aux insultes de Fonte envers un arbitre assistant, le Losc a tout de même pu doubler la mise à 5 minutes du repos. Pépé sert Celik pour un centre du défenseur vers Bamba qui reprend pour une tentative déviée par Ferri, Bernardoni s'incline.

Nîmes domine, mais se fait punir après l'heure de jeu après une combinaison entre Pépé et Bamba. Ce dernier tire pour une frappe rasante et croisée qui file sur la gauche de Bernardoni. 3-0, et les Crocos montrent enfin les crocs.

Sur une erreur de Ballo-Touré, Alioui tire directement du gauche. Le cuir lobe Maignan et finit au fond des filets nordistes. Et ce n'est pas fini, le suspense sera à son comble dans les utimles instants du match avec une nouvelle réduction du score nîmoise en toute fin de rencontre. Suite à un corner tiré de la droite par Savanier, Depres réussit un bon coup de crâne juste devant Maignan. Mais Nîmes, malgré de grosses opportunités, s'inclinera finalement à domicile 2-3.