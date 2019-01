Nîmes : fin de saison pour Clément Depres, sorti blessé contre Angers ?

Auteur d'un doublé mercredi avant de sortir sur blessure, l'attaquant de Nîmes Clément Depres pourrait ne plus jouer de la saison.

Clément Depres (24 ans) est passé par toutes les émotions mercredi soir. Auteur d'un doublé, l'attaquant de Nîmes a permis à son équipe de s'imposer contre Angers (3-1), mais il est ensuite sorti blessé dès la 65e minute.

L'attaquant pourrait ne plus jouer de la saison. C'est ce qu'indique Nîmes dans son communiqué. "Sorti prématurément au cours du match Nîmes-Angers, Clément Depres a passé un IRM après la rencontre. Et les nouvelles ne sont pas particulièrement bonnes. D’après les premiers éléments, le ligament et le ménisque sont touchés ce qui signifie une fin de saison. Nous souhaitons à Clément un bon rétablissement", est-il écrit.