Nîmes, Bernard Blaquart : "Je vais rester au club"

L'entraîneur du Nîmes Olympique assure qu'il va rester au club malgré le départ du directeur sportif Laurent Boissier.

Mercredi matin, un coup de tonnerre a retenti du côté de Nîmes avec l'annonce du départ du directeur sportif Laurent Boissier.

Invité à en parler ce jeudi en conférence de presse, l'entraîneur Bernard Blaquart a assuré de son côté qu'il resterait au club malgré le départ de Boissier.

"Je vais rester au club. Quand je commence une saison, je vais au bout ne serait-ce que pour les joueurs qui sont restés, ceux qui ont resigné", a-t-il déclaré selon les propos relayés par Le Midi Libre.

Lors de son intervention, Bernard Blaquart a par ailleurs révélé que "Laurent (Boissier) ne sera pas remplacé."

"On va proposer des joueurs au président et c'est lui qui va mener les discussions. On a besoin de renforts, quatre à cinq joueurs, ça devient urgent", a-t-il conclu.