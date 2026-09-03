Borussia s’est ainsi penché intensivement sur un recrutement de l’ailier jusqu’à la fin de la période des transferts. Selon la chaîne de télévision payante, l’entraîneur du BVB Niko Kovac était notamment considéré comme un grand partisan de ce transfert. D’après le reportage, la direction de Dortmund a étudié les possibilités jusqu’au bout, mais la condition de base pour une offre concrète était une vente de Fabio Silva.

L’attaquant portugais disposait certes d’offres de plusieurs clubs, mais il a décidé de ne pas partir et de rester chez les Westphaliens. Cette décision a bloqué la voie pour une offensive sur Leweling, raison pour laquelle ce dossier a finalement été abandonné.

Pour le natif de Nuremberg, un été des transferts mouvementé s’achève donc sans changement de club. Depuis deux ans, le joueur de 25 ans porte le maillot des Souabes. Durant cette période, il est passé d’un élément offensif irrégulier à un cadre fiable, avant de devenir finalement international et de partir cet été à la Coupe du monde en Amérique du Nord avec la sélection de la DFB.

Bien plus concrètes que l’intérêt de Dortmund ont été les négociations avec l’AS Rome. Les dirigeants de la capitale italienne ont nettement intensifié leurs efforts le jour de la date limite du mercato et ont revu leur offre financière à la hausse à plusieurs reprises.

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Quel montant de transfert l’AS Rome a-t-elle offert pour Jamie Leweling, joueur de Stuttgart ?

Au final, l’offre des Romains pour Leweling dépassait les 35 millions d’euros d’indemnité de transfert. Le joueur offensif n’était nullement opposé à un transfert en Serie A. Dès le début de la période des transferts, il s’était montré ouvert au sujet de son avenir.

« On ne peut jamais rien exclure et je ne dirais pas aujourd’hui que je reste à 100 %. Mais je ne dirais pas non plus que je pars à 100 % », avait expliqué l’attaquant en juin, avant d’ajouter : « Cela peut aller vite. Mais voici mon grand classique : je me sens bien à Stuttgart, nous jouons la Ligue des champions et j’y ai une bonne position. »

En restant à Stuttgart, Leweling dispute désormais la Ligue des champions avec le VfB, où il peut continuer à consolider son rôle dans l’effectif de l’entraîneur Sebastian Hoeneß.