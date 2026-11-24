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L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a adressé un message clair à Arsenal avant leur rencontre très attendue en Ligue des champions. Il assure que son équipe a les qualités pour faire tomber le leader de la Premier League. À l’Emirates Stadium, les équipes qui donnent actuellement le rythme en Allemagne et en Angleterre vont mesurer leurs ambitions européennes.

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Kovac se réjouit de ce grand test européen

Le duel tactique dans le nord de Londres opposera deux des équipes les plus en forme du continent. Le club allemand occupe actuellement la douzième place du classement de la Ligue des champions avec neuf points. Il est bien placé, mais souhaite remonter jusqu’aux places qualificatives directes. Une victoire à l’Emirates serait une déclaration d’intention majeure pour un club qui cherche à transformer sa domination sur la scène nationale en réussite européenne. Malgré la difficulté d’affronter les champions d’Angleterre en titre sur leur terrain, Kovac ne se laisse pas intimider par la réputation d’Arsenal.

L’entraîneur du BVB a souligné la confiance de son groupe. « Bien sûr, nous savons parfaitement à quel point la tâche est difficile. Mais nous sommes aussi une équipe difficile à affronter et nous aurons nos occasions. Nous avons les qualités pour ramener ce que nous voulons, à savoir des points. Pour cela, nous devrons livrer notre meilleur match, avec et sans ballon, car Arsenal compte de très bons joueurs », a déclaré Kovac.

Comment faire céder la défense d’Arsenal

Kovac ne se fait aucune illusion sur la solidité défensive que son équipe devra surmonter. Arsenal possède la meilleure défense de la compétition, avec seulement trois buts encaissés en quatre matches. L’entraîneur de Dortmund estime toutefois que ses attaquants ont assez de talent pour trouver la faille. Selon lui, un match sans but paraît peu probable au vu des qualités offensives des deux effectifs.

« Arsenal est une très, très bonne équipe. Quand on remporte le championnat anglais avec tous ces grands joueurs, on est clairement capable de belles choses. Et Arsenal est capable d’énormément de choses ! Nous devons trouver le bon équilibre entre la rigueur défensive et la maîtrise du jeu avec le ballon. Je ne pense pas que le match se terminera sur un 0-0, car les deux équipes ont assez de qualités pour marquer et se créer des occasions », a ajouté Kovac.

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Deux retours importants pour Dortmund

Les perspectives de Dortmund se sont nettement améliorées avec les retours de Serhou Guirassy et de Carney Chukwuemeka. Les deux joueurs ont participé lundi à la dernière séance d’entraînement au centre de Brackel, avant le départ du groupe depuis l’aéroport de Dortmund. Leur rétablissement après des blessures musculaires offre à Kovac des options précieuses dans un match où la profondeur de l’effectif sera essentielle. Le capitaine Emre Can, toujours écarté des terrains par une blessure, a néanmoins voyagé avec le groupe de 24 joueurs pour apporter son soutien depuis le bord du terrain.

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L’entraîneur a confirmé que les deux joueurs étaient disponibles, sans dévoiler s’ils figureraient dans le onze de départ. « Ils sont prêts pour le match de demain, c’est pour cela qu’ils sont dans le groupe. Ils sont tout à fait disponibles pour jouer. Nous verrons demain s’ils commencent le match ou entrent plus tard », a-t-il expliqué.

Les derniers résultats sourient à Dortmund

Si la dernière rencontre officielle entre ces deux grands clubs en Ligue des champions remonte à douze ans, leur confrontation de présaison est encore fraîche dans les mémoires. Dortmund s’était imposé 3-2 face à Arsenal en août, lors d’un match marqué par un but d’Ethan Nwaneri, depuis prêté au club du Westfalenstadion. Ce résultat donne confiance aux joueurs de Kovac : il prouve qu’ils peuvent rivaliser avec les stars d’Arteta sur le terrain de ces dernières.