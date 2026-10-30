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Le Borussia Dortmund se prépare à un choc au sommet face au Bayern Munich ce week-end, alors que les deux équipes cherchent à se départager en tête du classement. L’entraîneur Niko Kovac a reconnu la menace considérable que représente le club le plus titré, soulignant notamment la forme de son attaquant vedette.

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Kovac salue un Kane « sensationnel »

Kovac ne tarit pas d’éloges sur Kane alors que Dortmund se prépare à affronter un Bayern emmené par le récent lauréat du Ballon d’Or. Le capitaine de l’Angleterre poursuit sur sa lancée dévastatrice en Allemagne, et l’entraîneur de Dortmund mesure l’ampleur de la tâche qui attend sa défense samedi. Kovac a souligné que les récentes distinctions de l’attaquant parlent d’elles-mêmes et qu’il a franchi un nouveau palier depuis son arrivée en Bundesliga.

« Il n’y a rien à dire sur lui. Le simple fait qu’il ait reçu ce titre dit tout de lui. Il était déjà un joueur de premier plan en Angleterre. Franchir encore un cap aujourd’hui, c’est sensationnel », a déclaré Kovac sur le site officiel du club.

Une bataille tactique pour la première place

L’enjeu est immense pour cette édition du Klassiker : les deux équipes comptent actuellement 17 points après sept journées. Si le Bayern occupe la première place grâce à une meilleure différence de buts, Dortmund a l’occasion de dépasser son rival. Kovac estime que cette concurrence au sommet apporte un vent de fraîcheur au championnat. L’entraîneur a toutefois prévenu que ce regain d’intérêt ne faciliterait pas la quête de la victoire. Il exige une concentration absolue de son groupe, soulignant que seule une prestation de tout premier ordre suffira à Munich.

« Cela rend certainement les choses beaucoup plus passionnantes que ces dernières années. Mais cela ne les rend pas plus faciles, car le Bayern Munich est sans aucun doute ce qui se fait de mieux, non seulement en Allemagne, mais aussi en Europe. Nous devons jouer au plus haut niveau. Mais nous sommes Dortmund, nous avons nos propres exigences et nous comptons être à la hauteur », a insisté Kovac.

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Vitesse en défense et maîtrise au milieu

Le défenseur central Joane Gadou sera un élément clé de la stratégie défensive de Dortmund. Le jeune joueur a été vivement félicité par son entraîneur pour sa vitesse dans les replis et son volume de travail. Kovac a souligné que Gadou avait été chronométré parmi les joueurs les plus rapides du championnat, une qualité qui lui a récemment permis d’enrayer plusieurs contre-attaques dangereuses. « Je crois qu’il a été le joueur le plus rapide enregistré par les caméras en Bundesliga. Lors du match de coupe contre Brême, il a non seulement fait preuve de vitesse, mais il a aussi parcouru beaucoup de terrain pour un défenseur central. J’espère qu’il a suffisamment récupéré pour pouvoir vraiment accélérer samedi. »

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Au milieu de terrain, Joey Veerman s’est imposé comme celui qui donne le tempo à Dortmund. Titulaire lors des trois derniers matches, le nouveau venu a impressionné par son calme et sa sûreté technique. « Dans un match comme celui-ci, la maîtrise du ballon peut être cruciale pour neutraliser la pression du Bayern Munich. Il joue certainement un rôle très, très important à cet égard. Il monte de plus en plus en puissance à chaque match », a-t-il ajouté.

Karetsas espère être rétabli à temps pour le Klassiker

Sur le front des blessures, un espoir subsiste quant à la disponibilité de Konstantinos Karetsas. Le milieu de terrain a repris une partie de l’entraînement collectif après une blessure ligamentaire. Sa participation dépendra d’un dernier test physique vendredi, mais son éventuel retour offrirait à Kovac une option supplémentaire bienvenue. Les autres joueurs ayant participé à la victoire en coupe en milieu de semaine seraient en bonne santé et prêts à répondre aux exigences physiques du « Klassiker ».