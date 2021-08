Niko Kovac : "Messi, c'est le meilleur joueur du monde"

Lionel Messi bientôt en Ligue 1 ? Une merveilleuse nouvelle selon l'entraîneur de l'AS Monaco, heureux de voir débarquer un tel talent en France.

L'AS Monaco dispute son deuxième tour préliminaire retour de Ligue des champions, ce mardi soir, face au Sparta Prague, à Louis II. Vainqueurs 2-0 à l'aller en République tchèque, les Monégasques devront rester sérieux et finir le travail à domicile, afin de continuer à croire en une qualification pour la phase de poules de la C1.



Messi, Neymar et Mbappé associés, la hâte de Giuly

Présent en conférence de presse, lundi, à la veille de ce match, l'entraîneur Niko Kovac s'est confié sur ce rendez-vous décisif. "On jouera à domicile, on mène 2-0, on les attend tout aussi agressifs, on sait qu'ils chercheront à marquer le plus rapidement possible. Mes joueurs ont besoin de se préparer à ce qui va venir. Mais nous faisons nous aussi un bon pressing. Ce sera de nouveau un match intéressant", a promis le technicien face aux médias, avant d'être interrogé sur l'arrivée imminente de Lionel Messi.

"Super pour la notoriété de notre championnat"

Ce n'est un secret pour personne, le star du FC Barcelone ne va pas poursuivre l'aventure en Catalogne et devrait s'engager en faveur du Paris Saint-Germain dans les toutes prochaines heures. Un mouvement qui fait l'effet d'un séisme dans le monde du football, mais qui fait les affaires de la Ligue 1 selon Niko Kovac, ravi.

"Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Si cela doit arriver, ce serait super pour la notoriété de notre championnat. Ce serait aussi encore plus dur pour les adversaires du PSG. Mais j'adore le voir jouer. Donc, j'aimerais bien que ça arrive et je crois que tout le monde en France devrait être heureux", s'est félicité l'entraîneur.

Buteur face au FC Nantes (1-1) lors de la 1ère journée de Ligue 1, Gelson Martins était lui aussi présent en conférence de presse, et il n'a pas échappé non plus à sa question sur la Pulga. L’ancien joueur du Sporting, avec qui il a d’ailleurs affronté le Barça, parle d'un rêve. “C’était un rêve de gosse de pouvoir jouer contre Messi, pouvoir le faire une seconde fois serait bien”, s'est pour sa part réjouit l’ailier monégasque. Restera à avoir les reins solides sur le terrain quand viendra le moment de l'affronter.