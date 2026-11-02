Lorsque Nico Schlotterbeck s’est présenté devant la presse samedi soir, après le match nul 2-2 contre le Bayern Munich, pour parler pendant six minutes de ce choc de Bundesliga, il l’a fait avec un calme presque imperturbable. Le capitaine du Borussia Dortmund a affiché beaucoup de conviction et de confiance en lui, ce qui n’avait rien de surprenant au vu du déroulement de la rencontre et du point obtenu.

Mais ses propos allaient au-delà de la simple analyse à chaud d’un match qui venait de s’achever. Schlotterbeck semble sentir que le BVB peut accomplir davantage cette saison que lors des précédentes. « L’équipe est bonne », a-t-il déclaré, avant d’avancer une explication qui concernait moins le collectif : « Je crois même que certains joueurs ne savent pas à quel point ils sont bons. »

Schlotterbeck n’a pas précisé à quels coéquipiers il faisait référence. Joane Gadou serait sans aucun doute une bonne piste. Son talent, son potentiel, ses progrès jusqu’ici : le défenseur central de 19 ans, qui pourrait coûter jusqu’à 25 millions d’euros au BVB avec les bonus, apparaît de plus en plus comme une véritable bonne affaire.

À seulement 19 ans, Gadou, qui mesure 1,95 mètre, possède déjà des atouts considérables. Grâce à son physique hors norme, il se montre intraitable, agressif et tenace dans les duels directs. Remporter un duel face à ce colosse est tout sauf facile.

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Joane Gadou est le troisième joueur le plus rapide de Bundesliga

À cela s’ajoute sa vitesse étonnante. Lors des huit premières journées de Bundesliga, seuls quatre joueurs ont dépassé les 36 km/h. Avec 36,55 km/h, Gadou figure sur le podium, juste derrière le joueur de Mayence Sheraldo Becker (36,58 km/h) et le premier du classement, Alphonso Davies du Bayern Munich (36,7 km/h).

Le Français sait exploiter cet atout. Il accélère parfois de manière si explosive et dynamique que presque aucun adversaire ne parvient à le distancer. Il a souvent assuré à lui seul la couverture défensive de Dortmund. On trouve déjà de nombreuses séquences où Gadou rattrape au sprint un adversaire lancé seul vers le but et l’arrête.

Il progresse aussi avec le ballon. Gadou est le type de joueur qui aime avancer balle au pied jusqu’au milieu de terrain et dans le dernier tiers pour créer le surnombre. Au début, il ne trouvait pas toujours le bon équilibre, et ses passes manquaient parfois de précision. Désormais, il trouve plus souvent une ligne de passe pour servir ses coéquipiers. Gadou figure parmi les meilleurs joueurs de Bundesliga pour les passes qui cassent les lignes, ainsi que pour les tacles et les récupérations.

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Kovac à propos de Joane Gadou : « Pas au niveau où j’aimerais le voir »

Interrogé samedi sur les progrès de Gadou balle au pied, le directeur sportif Ole Book a répondu : « Tout à fait. Je l’ai trouvé vraiment très bon ces dernières semaines. En fait, il améliore un aspect de son jeu chaque semaine. Le staff technique travaille vraiment de manière très, très minutieuse avec lui. Il y a constamment des séances et des analyses. Je trouve que ses progrès sont visibles de semaine en semaine. »

L’entraîneur Niko Kovac travaillerait individuellement avec Gadou sur des points précis. Selon certaines informations, cet entraînement individuel porterait sur son placement et son jeu de tête. Sur le plan technique, il a encore une marge de progression, notamment dans les airs. Jusqu’ici, Gadou n’a pratiquement jamais joué un rôle décisif sur les coups de pied arrêtés offensifs. Pour le plus grand joueur de l’effectif, il reste donc beaucoup de potentiel inexploité.

Kovac attend également davantage de lui sur le plan physique, comme il l’a récemment confié : « Joane s’est vraiment bien développé, il fait de vrais progrès. Pour lui, c’est la même chose que pour tous les autres joueurs qui arrivent ici jeunes : ils ont besoin de temps pour se développer, physiquement aussi. Il est sur la bonne voie, à un bon niveau, mais pas au niveau où j’aimerais le voir. »

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Joane Gadou livre une excellente prestation contre le Bayern Munich

Jusqu’ici, Gadou supporte bien un rythme de compétition, marqué par des semaines à deux matches permanentes, qu’il connaissait encore peu à Salzbourg. Il a déjà disputé 13 des 14 matches officiels du BVB. Il a été titulaire à onze reprises et a joué l’intégralité des 90 minutes lors de neuf rencontres.

Ce week-end à Munich, il en a disputé 87. Gadou a assisté depuis le banc à l’égalisation tardive de Fabio Silva, deux minutes plus tard. Auparavant, dans le rôle inattendu de latéral droit au sein d’une défense à quatre, il avait laissé une excellente impression. Et ce, rappelons-le, pour son premier grand match à Munich.

Cinq tacles, neuf récupérations, trois dégagements, huit duels remportés et deux dribbles réussis sur deux tentés : ces chiffres sont remarquables. C’est surtout grâce à la vitesse de Gadou et à sa solidité dans les duels que Dortmund a pu faire monter sa ligne défensive nettement plus haut et presser le Bayern Munich plus haut sur le terrain.

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La recrue du BVB Joane Gadou « possède des qualités incroyables »

« Il possède des qualités incroyables : sur le plan physique, défensivement et dans les duels », a déclaré Book. « Si tout cela se conjugue, il nous apportera beaucoup de satisfaction à l’avenir. » Si Gadou devient encore plus fort physiquement et confirme ses progrès, surtout au rythme actuel, les questions sur son avenir pourraient devenir pressantes plus vite qu’on ne le pense aujourd’hui.

Le joueur, sélectionné à deux reprises avec les moins de 21 ans, a signé au BVB jusqu’en 2031. Avec ses qualités, il correspondrait parfaitement à la Premier League, cela ne fait aucun doute. Le nom de Gadou ne devrait plus tarder à apparaître pour la première fois dans les rumeurs de transfert en Angleterre.

L’été dernier, de nombreuses spéculations avaient entouré un éventuel départ de Felix Nmecha, actuellement en difficulté, considéré comme le prochain joueur susceptible de quitter le club de Westphalie pour 100 millions d’euros. Mais si Gadou poursuit sur sa lancée, la course pourrait un jour être serrée entre les deux.

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