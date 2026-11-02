Samedi soir, après le match nul 2-2 face au Bayern Munich, Nico Schlotterbeck s’est présenté devant la presse et a parlé pendant six minutes de ce choc de Bundesliga, avec un calme presque imperturbable. Le capitaine du Borussia Dortmund a affiché beaucoup de conviction et de confiance en lui, ce qui n’avait rien de surprenant au vu du déroulement de la rencontre et du point obtenu.

Mais ses propos allaient au-delà de la simple analyse d’un match qui venait de s’achever. Schlotterbeck semble sentir que le BVB peut accomplir davantage cette saison que les années précédentes. « L’équipe est bonne », a-t-il déclaré, avant d’avancer une explication qui concernait moins le collectif : « Je crois même que certains joueurs ne savent pas à quel point ils sont bons. »

Schlotterbeck n’a pas précisé à quels coéquipiers il faisait référence. Joane Gadou serait sans aucun doute un bon candidat. Son talent, son potentiel, ses progrès jusqu’ici : le défenseur central de 19 ans, qui pourrait coûter jusqu’à 25 millions d’euros au BVB avec les bonus, apparaît de plus en plus comme une véritable bonne affaire.

Les qualités dont dispose Gadou, du haut de son 1,95 m, sont déjà considérables à son jeune âge. Grâce à son physique exceptionnel, il se montre sans compromis, agressif et tenace dans les duels. Remporter un duel face à ce colosse est tout sauf facile.

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Joane Gadou est le troisième joueur le plus rapide de Bundesliga

À cela s’ajoute sa vitesse étonnante. Sur les huit premières journées de Bundesliga, seuls quatre joueurs ont dépassé les 36 km/h. Avec 36,55 km/h, Gadou monte sur le podium, juste derrière le joueur de Mayence Sheraldo Becker, crédité de 36,58 km/h, et le premier du classement, Alphonso Davies, du Bayern Munich, qui a atteint 36,7 km/h.

Le Français sait tirer parti de cet atout. Il déploie parfois sa puissance avec une telle explosivité et un tel dynamisme que presque aucun adversaire ne parvient à le distancer. Il a souvent assuré à lui seul la couverture défensive de Dortmund. On trouve déjà de nombreuses séquences où Gadou a rattrapé au sprint et arrêté un adversaire qui filait seul vers le but.

Il progresse aussi avec le ballon. Gadou est un joueur qui aime avancer en dribblant vers le milieu de terrain et le dernier tiers pour créer des supériorités numériques. Au début, il ne trouvait pas toujours le bon équilibre et ses passes manquaient parfois de soin. Mais il repère désormais plus souvent le bon intervalle pour trouver ses coéquipiers. Gadou figure parmi les meilleurs joueurs de Bundesliga pour les passes cassant les lignes, ainsi que pour les tacles et les récupérations.

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Kovac à propos de Joane Gadou : « Pas au niveau où j’aimerais le voir »

Interrogé samedi sur les progrès de Gadou balle au pied, le directeur sportif Ole Book a répondu : « Tout à fait. Je l’ai vraiment trouvé très bon ces dernières semaines. En fait, il progresse chaque semaine sur un point. Le staff technique travaille avec lui de manière très, très minutieuse. Il y a constamment des séances et des analyses. Je trouve que ses progrès sont visibles de semaine en semaine. »

L’entraîneur Niko Kovac travaillerait individuellement avec Gadou sur des aspects précis. Il se dit que ces séances portent sur son placement et son jeu de tête. Sur le plan technique, il a encore une marge de progression dans les airs. Jusqu’ici, Gadou n’a pratiquement jamais été décisif sur les coups de pied arrêtés offensifs, ce qui laisse évidemment beaucoup de potentiel inexploité chez le plus grand joueur de l’effectif.

Kovac en attend également davantage de lui sur le plan physique, comme il l’a récemment expliqué : « Joane a très bien évolué, il fait de vrais progrès. C’est la même chose pour lui que pour tous les autres joueurs qui arrivent ici jeunes : ils ont besoin de temps pour se développer, physiquement aussi. Il est sur la bonne voie, à un bon niveau, mais pas au niveau où j’aimerais le voir. »

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Joane Gadou signe une excellente prestation contre le Bayern

Jusqu’ici, Gadou supporte bien le rythme des matches, avec des semaines à deux rencontres qui lui étaient encore assez peu familières à Salzbourg. Il a déjà disputé 13 des 14 matches officiels. Il a été titulaire à onze reprises et a joué l’intégralité des 90 minutes lors de neuf rencontres.

Le week-end dernier à Munich, il en a disputé 87. Gadou a assisté depuis le banc à l’égalisation tardive de Fabio Silva, deux minutes plus tard. Avant cela, dans le rôle surprenant de latéral droit au sein d’une défense à quatre, il avait laissé une excellente impression. Et ce, rappelons-le, pour son premier choc à Munich.

Cinq tacles, neuf récupérations, trois dégagements, huit duels remportés et deux dribbles réussis sur deux tentés : des statistiques remarquables. C’est surtout grâce à la vitesse de Gadou et à sa force dans les duels que Dortmund a pu faire monter sa ligne défensive nettement plus haut et presser le FCB plus haut sur le terrain.

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Joane Gadou, nouvelle recrue du BVB, « a des possibilités incroyables »

« Il a des possibilités incroyables : physiquement, défensivement, dans les duels », a déclaré Book. « Si tout cela se conjugue, il nous apportera beaucoup de joie à l’avenir. » Si Gadou devient encore plus fort physiquement et confirme ses progrès, surtout à la vitesse à laquelle il progresse jusqu’ici, les questions sur son avenir pourraient vite devenir plus pressantes qu’on ne le pense actuellement.

Le joueur, sélectionné à deux reprises en équipe nationale U21, a signé avec le BVB jusqu’en 2031. Il est évident que ses qualités conviendraient parfaitement à la Premier League. Il ne faudra sans doute plus longtemps avant que le nom de Gadou apparaisse pour la première fois dans les rumeurs de transfert en Angleterre.

L’été dernier, de nombreuses spéculations avaient entouré un éventuel départ de Felix Nmecha, actuellement en méforme, considéré comme le prochain joueur susceptible de quitter le club de Westphalie pour 100 millions d’euros. Mais si Gadou poursuit sur sa lancée, la course pourrait un jour être serrée.

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