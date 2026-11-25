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L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, s’est demandé pourquoi la VAR n’avait pas examiné une main de Viktor Gyokeres en seconde période lors du nul 1-1 de son équipe sur le terrain d’Arsenal en Ligue des champions. Malgré sa frustration face au penalty non accordé et au but refusé à Jobe Bellingham, Kovac a salué le précieux point obtenu à l’Emirates Stadium.

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Dortmund prend un point précieux face à Arsenal

Dortmund a quitté l’Emirates Stadium avec un point obtenu de haute lutte après avoir tenu Arsenal en échec 1-1 lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club de Bundesliga a fait preuve de résistance à l’extérieur et reste bien placé dans sa campagne européenne.

Gyokeres a rapidement donné l’avantage à Arsenal en ouvrant le score pour les locaux après seulement dix minutes. Dortmund n’a toutefois pas cédé sous la pression et est resté dans le match. Maximilian Beier a égalisé à la 55e minute, permettant aux hommes de Kovac de repartir avec un point.

Kovac s’interroge sur la VAR après une main de Gyökeres

Dortmund estime qu’il aurait pu repartir de l’Emirates Stadium avec davantage après une action controversée en seconde période dans la surface d’Arsenal. Sur un corner de Dortmund, le ballon a touché le bras de Gyökeres, l’attaquant d’Arsenal échappant à un penalty. Après le match, Kovac a exprimé sa frustration de voir que la VAR n’avait pas examiné l’action.

« Je pensais que la VAR aurait dû regarder cette main. Cela valait la peine de vérifier », a déclaré Kovac, cité par ESPN. « Ils essaient d’intervenir moins souvent sur les décisions prises sur le terrain, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas intervenir quand c’est nécessaire. »

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Un but refusé à Bellingham alors que le classement se resserre

Si Arsenal s’est procuré la grande majorité des tirs, Dortmund s’est également montré dangereux. Jobe Bellingham a même trouvé le chemin des filets pour les visiteurs, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Malgré ces épisodes frustrants, Kovac s’est montré pragmatique quant au résultat final.

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« Je ne vais pas pleurer pour ça. C’est comme ça. Nous avons pris un point », a-t-il déclaré. « C’est un point important à l’extérieur face à Arsenal, un point important pour nous tous : nos supporters, notre équipe et le club. »

Ce nul laisse Dortmund à la septième place de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec dix points en cinq matches, à cinq longueurs du leader, le Real Madrid. Arsenal occupe la cinquième place, deux rangs plus haut, avec 11 points.

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De grands rendez-vous attendent les deux équipes en championnat

Les deux clubs se tournent désormais vers leurs championnats respectifs, où des matches importants les attendent. Dortmund, entraîné par Kovac, se prépare à affronter le Bayer Leverkusen lors de sa prochaine sortie en Bundesliga. Arsenal, de son côté, n’a pas le temps de s’attarder sur les points perdus en Europe avant d’affronter Manchester City en Premier League.