Nike et Palace unissent leurs forces pour une collection capsule « Three Lions » dédiée à l’équipe d’Angleterre, en présence de nombreuses stars

Le partenariat entre Nike et Palace Skateboards marque un tournant majeur dans l’histoire du streetwear. Pendant dix ans, les camps étaient clairement définis : Nike évoluait aux côtés de Supreme, tandis que Palace défendait les couleurs d’adidas.

La rupture de ce contrat de longue date avec adidas a donné lieu à un partenariat puissant, étalé sur plusieurs saisons, qui marie l’héritage sportif de Nike à la culture skate britannique emblématique de Palace et à son humour irrévérencieux.

Nike x Palace

Leur dernière création est une collection capsule officielle pour l’équipe nationale masculine de football d’Angleterre, lancée juste avant le tournoi estival. La pièce phare est un maillot d’avant-match à dominante sombre, orné d’un motif graphique gris clair inspiré des vitraux et doté d’un col polo élégant.

Nike x Palace

La gamme comprend aussi une veste universitaire haut de gamme en laine et cuir, ornée au dos d’un imposant patch « Three Lions » en chenille, ainsi que des survêtements et des hauts en tech drill. Pour le lancement, Palace a misé sur son impertinence habituelle en dévoilant une campagne avec les joueurs actuels Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et John Stones, ainsi que les légendes Wayne Rooney et Jill Scott.

Boutique : Collection Nike x Palace Three Lions

La collection sera disponible le 16 juin en exclusivité chez Palace Skateboards, sur SNKRS et chez les détaillants partenaires.







