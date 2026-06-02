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Nike x Palace collab 1Nike x Palace
Renuka Odedra

Traduit par

Nike et Palace unissent leurs forces pour une collection capsule « Three Lions » dédiée à l’équipe d’Angleterre, en présence de nombreuses stars

CULTURE
Angleterre
Coupe du monde

Du terrain au parc, Nike et Palace réinventent les codes du streetwear.

Le partenariat entre Nike et Palace Skateboards marque un tournant majeur dans l’histoire du streetwear. Pendant dix ans, les camps étaient clairement définis : Nike évoluait aux côtés de Supreme, tandis que Palace défendait les couleurs d’adidas.

La rupture de ce contrat de longue date avec adidas a donné lieu à un partenariat puissant, étalé sur plusieurs saisons, qui marie l’héritage sportif de Nike à la culture skate britannique emblématique de Palace et à son humour irrévérencieux.

Nike x Palace collab 2Nike x Palace

Leur dernière création est une collection capsule officielle pour l’équipe nationale masculine de football d’Angleterre, lancée juste avant le tournoi estival. La pièce phare est un maillot d’avant-match à dominante sombre, orné d’un motif graphique gris clair inspiré des vitraux et doté d’un col polo élégant.

Nike x Palace collab 3Nike x Palace

La gamme comprend aussi une veste universitaire haut de gamme en laine et cuir, ornée au dos d’un imposant patch « Three Lions » en chenille, ainsi que des survêtements et des hauts en tech drill. Pour le lancement, Palace a misé sur son impertinence habituelle en dévoilant une campagne avec les joueurs actuels Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et John Stones, ainsi que les légendes Wayne Rooney et Jill Scott.

Boutique : Collection Nike x Palace Three Lions

La collection sera disponible le 16 juin en exclusivité chez Palace Skateboards, sur SNKRS et chez les détaillants partenaires.