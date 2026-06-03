Nike et LEGO réinventent les Mercurial et les Air Max 95 pour une collaboration ultime destinée aux terrains de jeu

La mode du football et la culture pop s'unissent officiellement de la manière la plus littérale qui soit. Après des mois de spéculations sur Internet et de premières images alléchantes de chaussures lifestyle, Nike et LEGO ont officiellement levé le voile sur leur première collaboration dédiée, prête à fouler les terrains.

Le timing est idéal, à la veille d’un été de grands rendez-vous internationaux. Loin d’un simple gadget, cette collection fusionne esthétique épurée et performance de haut niveau, valorisant autant la créativité que la compétition.

Pièce maîtresse de la collection, la Mercurial Vapor Pro Jr. transpose le langage visuel du géant du jouet sur le modèle phare de Nike dédié à la vitesse. Les versions Pro et Academy, conçues pour les jeunes joueurs, associent des performances orientées vitesse à un graphisme LEGO inspiré de la panthère, symbole de réactivité immédiate.

Nike x LEGO

Pour les adeptes des petites surfaces, la Jr. Tiempo Streetgato reprend cette même énergie, mariant performances en salle et style urbain grâce à des imprimés LEGO vibrants et photoréalistes rehaussés de détails métalliques. Entièrement repensées, ces deux silos permettent à la jeune génération de s’exprimer avec panache sur tous les terrains.

La collection s’étend naturellement au reste de la tenue, puisant son énergie dans des motifs animaliers et des détails complexes. Les maillots et shorts phares Aero-FIT repoussent encore plus loin l’expression créative en traduisant des motifs de jaguars et de grenouilles dendrobates en graphismes en briques sur l’ensemble du vêtement.

Nike x LEGO

Des écussons irisés, des clins d’œil aux figurines LEGO et des motifs photoréalistes astucieux invitent à l’observation, tandis que le maillot de gardien « Hollywood Keepers », orné de briques personnalisées, promet une confiance de mur inviolable dans la surface de réparation. Conçue pour libérer l’instinct de jeu des enfants, la gamme intègre la technologie de refroidissement Aero-FIT afin d’assurer une évacuation optimale de la transpiration, sans jamais sacrifier la performance à l’esthétique.

Cette collection capsule fusionne l’énergie du stade et la culture urbaine quotidienne. Elle comprend deux déclinaisons de l’emblématique Air Max 95 pour enfants, arborant les mêmes imprimés animaliers audacieux et une semelle extérieure dégradée colorée qui prolonge l’esprit d’individualité bien au-delà de la 90e minute.

Nike x LEGO

Née d’une étroite collaboration entre les deux marques dans le cadre de leur partenariat mondial à long terme, cette collection raconte une histoire cohérente de jeu sans fin où performance et créativité se rencontrent.

Chaque pièce correspond parfaitement à ce que sont les enfants d’aujourd’hui : expressifs, déterminés et désireux de s’approprier le jeu.

Boutique : Collection Nike x LEGO

La collection Nike Football x LEGO sera lancée mondialement le 4 juin, chez Nike, LEGO et dans une sélection de revendeurs.

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