Nike dévoile à Paris de superbes maillots pour la Coupe du Monde féminine

Nike a dévoilé les jeux de maillots de 14 des 24 sélections qui seront concernées cet été par la Coupe du Monde féminine en France.

La Coupe du Monde féminine ne démarre que dans quelques semaines, mais la , pays hôte de la compétition, a déjà mis les petits plats dans les grands en accueillant lundi sur ses terres un évènement très spécial en rapport avec ce tournoi.

Lors d'un grand rassemblement à Paris, Nike a dévoilé les tuniques domicile et extérieur de 14 des 24 équipes qui concoureront pour la gloire à l'occasion du Mondial cet été, parmi lesquelles l' , du , la France et les lauréats de l'édition 2015, les Etats-Unis.

Certaines des footballeuses et athlètes les plus connues du monde ont assisté à cet événement dans la capitale française, notamment la médaillée d'or aux Jeux Olympiques Simone Biles, la sprinteuse britannique Dina-Asher Smith ou la double vainqueure du Grand Chelem au tennis, Li Na.

C'est la toute première fois de l'histoire que des maillots sont exclusivement dessinés pour les sélections féminines, puisque par le passé celles-ci arboraient les mêmes habits que leurs homologues masculins.

Les maillots américains incluent un clin d'œil aux 50 états que compte la nation. Le maillot français porte, pour sa part, un motif hexagone qui rend hommage au surnom du pays. Par ailleurs, la tunique australienne est grandement influencée par le Street Art de Melbourne et a suscité beaucoup de commentaires positifs et de compliments.

Le , le Nigéria, la Corée et l' ont demandé à ce que leurs "kits" aient le même design que ceux récemment créés pour les hommes, mais de petits ajustement ont tout de même été apportés pour les femmes. En outre, le maillot domicile de la Norvège comprend un motif en flocon de neige, composé des couleurs du drapeau national du pays.

Le dévoilement à Paris a mis en lumière le dynamisme et l'excitation grandissants qui entourent le football féminin et le battage médiatique ne fera assurément que s'intensifier lors de la cet été. Un tournoi qui doit démarrer le 7 juin prochain au Parc des Princes avec une opposition entre la France et la .