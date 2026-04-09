Nijstad, la perle du Twente, connaît déjà son destination pour après l’été : « Si un grand club m’appelle, alors… »

Ruud Nijstad sait déjà s’il restera au FC Twente la saison prochaine. Interrogé par ESPN, le défenseur de 18 ans est toutefois resté évasif sur son avenir.

Sous les ordres de John van den Brom, il s’est imposé comme titulaire, au point de pousser le capitaine Robin Pröpper sur le banc.





Il compte seize apparitions avec le groupe pro cette saison, mais son avenir au Grolsch Veste reste à confirmer.

Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027 à Enschede, le jeune défenseur attire déjà l’attention de clubs de premier plan : le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, selon plusieurs sources espagnoles et allemandes du mois dernier.

« Je ne peux encore rien dire à ce sujet. Je sais faire abstraction de tout ça. Je laisse ça à mes agents. C’est parfois difficile, car quand un grand club appelle, c’est quand même cool. »

« Mon contrat court jusqu’en milieu d’année 2027, donc ce sera soit un transfert, soit une prolongation. J’ai déjà une idée de ce que je vais faire. Pour l’instant, je suis joueur de Twente et je vais tout donner sur le terrain », conclut-il auprès d’ESPN.