Bas Nijhuis s’est exprimé dans l’émission « Vandaag Inside » au sujet de la situation concernant Rob Dieperink et du rôle de la KNVB. L’arbitre a été interpellé à Londres après la rencontre de Ligue Europa Conférence entre Crystal Palace et la Fiorentina, remportée 3-0 par les Anglais.

L’arbitre a été interpellé, soupçonné de trois infractions dont une agression sexuelle sur mineur. Depuis, la police londonienne a classé sans suite toutes les accusations manque de preuves.

Nijhuis explique la chronologie des faits : « Il y a eu une tempête médiatique dans De Telegraaf, affirmant qu’il avait été interpellé pour une présumée agression sexuelle sur un garçon de dix-sept ans. C’était bien sûr la version officielle. L’information a été divulguée par The Sun, puis reprise par De Telegraaf, et c’est ainsi que l’affaire a fait la une. »

Finalement, rien n’a pu être prouvé. « La KNVB a eu raison de jouer la carte de la transparence avec De Telegraaf, car le journal prévoyait des titres très différents. »

Le responsable des arbitres, Raymond van Meenen, a ensuite convié le quotidien à une réunion de transparence. « Nous allons vous expliquer ce qu’il s’est passé depuis le 9 avril », résume Nijhuis pour illustrer l’approche de Van Meenen. « Il a tout montré. L’article a ainsi été présenté de façon équilibrée et tout s’est bien passé. »

Johan Derksen anticipe que l’arbitre subira un contrecoup important après ces accusations. « La question se pose maintenant. La FIFA a annoncé qu’il ne participerait pas à la Coupe du monde. C’est une déception pour lui, mais la FIFA veut évidemment des arbitres au comportement irréprochable. C’est un sujet très sensible », analyse Nijhuis.

Nijhuis espère que l’UEFA réintégrera Dieperink en Ligue des champions. Il affirme qu’il faut d’abord prouver qu’un arbitre a commis une erreur avant d’envisager des sanctions. « Ton seul avantage, c’est que tu ne mettrais jamais la main sur des gamins de dix-sept ans », plaisante Derksen, ce que Nijhuis confirme dans un éclat de rire.