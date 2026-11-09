Bas Nijhuis a critiqué Danny Makkelie lundi dans Vandaag Inside. Dimanche, ce dernier a accordé un penalty à Feyenoord sur la pelouse du sc Heerenveen (5-3). Selon l’arbitre en convalescence, il n’était pas forcément nécessaire de désigner le point de penalty.

Après une demi-heure de jeu, Givairo Read a adressé un centre depuis la droite. Le ballon a malencontreusement heurté le bras du joueur de Heerenveen Vasilios Zagaritis. Makkelie n’a d’abord pas voulu accorder de penalty, avant de changer d’avis sur les conseils de son arbitre assistant.

« Je n’étais pas tout à fait d’accord. Danny a dit qu’un bras d’appui devait pendre. Mais ça aussi, c’est un bras d’appui », a déclaré Nijhuis, tout en montrant son bras gauche en position d’appui.

« Danny dit qu’un bras d’appui doit être tendu juste sous le corps. Mais si on retombe sur son coude, ça peut aussi être un bras d’appui », a poursuivi l’arbitre expérimenté originaire d’Enschede. « Et ensuite, tout dépend de l’endroit où le ballon touche le bras. S’il touche la main ou un bras tendu, on accorde un penalty. Mais s’il touche le bras d’appui, ce n’est jamais un penalty. »

« L’arbitre assistant a conseillé d’accorder un penalty. Et Danny l’a suivi. La VAR a manifestement aussi estimé qu’il y avait penalty. Et même si ce n’était pas un bras d’appui, il était tout de même près du corps. À mon avis, il n’y a pas main. Mais je suis curieux de savoir ce qu’ils diront à Zeist », a ajouté Nijhuis.

Ce penalty discutable a agacé le consultant d’ESPN Arnold Bruggink. « C’est l’arbitre assistant qui prend cette décision. Makkelie n’avait pas accordé de penalty, mais que fait la VAR ? Elle doit vraiment intervenir ici : “Les gars, vous faites vraiment erreur.” S’il vous plaît ! »

« Waouh, je trouve ça vraiment incroyable », a déclaré Bruggink, qui comprend parfaitement l’agitation dans les tribunes provoquée par la décision controversée du corps arbitral. « Je n’y comprends vraiment rien ! »