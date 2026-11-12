Comment regarder Nigeria - Tanzanie avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 3 13 nov. 2026 - 11:00

Le Nigeria reçoit la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, avec l’objectif de stabiliser sa campagne après une série de résultats mouvementée ces derniers mois.

L’équipe d’Eric Chelle aborde cette rencontre sous pression. Une lourde défaite face à la Guinée-Bissau lors de sa dernière sortie en éliminatoires a fragilisé la position du Nigeria dans le groupe, et l’avantage de jouer à domicile devra peser.

La Tanzanie arrive dans une forme tout aussi incertaine. L’équipe de Miguel Gamondi peine à trouver de la régularité, et ses espoirs de qualification restent fragiles à l’approche de cette rencontre.

Les deux équipes se sont déjà affrontées dans cette compétition, et le Nigeria a historiquement eu l’avantage. Mais la Tanzanie a fait preuve de résistance lors de sa récente campagne en Coupe d’Afrique des nations et ne fera pas le déplacement sans y croire.

Pour savoir où regarder Nigeria - Tanzanie, notamment en streaming et à quelle heure débute le match, poursuivez votre lecture ci-dessous.

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