Comment regarder Niger - Maroc avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 4 17 nov. 2026 - 15:00

Le Maroc se déplace au Niger pour un match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. Déjà en tête du groupe A, la sélection marocaine aborde cette rencontre en pleine forme.

L’équipe de Mohamed Ouahbi a remporté ses trois matches de qualification jusqu’ici, dont une victoire 5-1 contre le Niger au match aller. Ce résultat a confirmé la domination du Maroc sur cet adversaire et souligné l’écart entre les deux équipes à ce stade de la campagne.

La Coupe du monde reste une référence pour le football marocain. Le Maroc a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 avant de s’incliner 2-0 face à la France en juillet. Un résultat douloureux, qui n’a toutefois pas entamé la réputation de la sélection nationale.

Le Niger traverse une période difficile sous la direction de Nabil Neghiz. Troisième du groupe A, l’équipe à domicile n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Les quatre défaites concédées sur cette période témoignent de ses récentes difficultés.

L’historique des confrontations n’offre guère de raisons de s’inquiéter au Maroc. Les deux équipes se sont affrontées quatre fois en compétition au cours des deux dernières années, et le Maroc a remporté chacune de ces rencontres.

Pour savoir sur quelle chaîne et en streaming regarder Niger - Maroc, poursuivez votre lecture ci-dessous.

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