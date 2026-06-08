Nigel de Jong envoie un message très clair à Arne Slot au sujet de l'équipe nationale néerlandaise

Nigel de Jong a rappelé à Voetbal International qu’il n’y a actuellement aucun poste de sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise à pourvoir. Il a réaffirmé que Ronald Koeman occupe toujours ce poste.

Le contrat de Koeman avec la KNVB expire après la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et l’ancien défenseur n’a pas encore fixé son choix pour l’avenir.

« Je ne souhaite pas spéculer là-dessus. Ronald est notre sélectionneur et nous lui faisons entièrement confiance, tout comme lui nous fait confiance », poursuit De Jong.

L’ancien milieu de terrain, passé notamment par l’Ajax et l’AC Milan, assure qu’il n’existe donc, à ce jour, aucune vacance pour le poste de sélectionneur.

« Pour l’instant, seule la Coupe du monde compte. Tout le reste passe au second plan. Bien sûr, nous prenons en compte tous les scénarios, mais il n’y a pas de poste vacant pour le moment. »

Selon Valentijn Driessen, responsable de la rubrique football au De Telegraaf, Arne Slot serait très intéressé par la sélection nationale. « Il supplie à genoux pour obtenir ce poste », a déclaré le journaliste.