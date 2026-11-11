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Nicolo Zaniolo s’est exprimé sur son départ inattendu du rassemblement de l’équipe d’Italie, reconnaissant que quitter la sélection avait été une décision douloureuse. Le milieu de terrain de l’Udinese figurait dans la dernière liste de Roberto Mancini avant de choisir de se retirer plus tôt cette semaine.

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L’actualité de la sélection italienne est dominée par les questions entourant Nicolo Zaniolo, après le départ soudain du meneur de jeu de l’Udinese du centre d’entraînement de l’équipe nationale, à Coverciano. Zaniolo figurait parmi les noms les plus remarqués des récentes listes de Roberto Mancini, mais son séjour avec le groupe a pris fin mardi. L’ancien joueur de la Roma a depuis précisé sur les réseaux sociaux que son départ était motivé par des raisons personnelles, et non par un conflit interne ou une blessure, afin de mettre fin aux rumeurs qui avaient commencé à circuler dans les médias italiens.

Sur Instagram, Zaniolo a évoqué le poids émotionnel de sa décision, reconnaissant qu’il était loin d’être facile de quitter ses coéquipiers. Le joueur de 25 ans a réaffirmé son attachement à la sélection malgré son absence actuelle, indiquant clairement qu’il souhaite la retrouver dès que sa situation personnelle le lui permettra. Il a souligné que porter l’emblématique maillot bleu restait son ambition ultime, même s’il doit pour l’heure s’éloigner pour régler des questions sans rapport avec le terrain.

« Quitter Coverciano n’a pas été facile, mais j’ai pris cette décision pour des raisons strictement personnelles », a écrit Zaniolo mardi soir dans une story publiée sur son compte Instagram. Le milieu de terrain a également exprimé sa gratitude envers l’encadrement, qui l’a soutenu pendant cette période. « Porter le maillot bleu de l’Italie est toujours une source de fierté. Je tiens à remercier le sélectionneur, le staff et mes coéquipiers pour leur soutien », a-t-il ajouté, selon Football Italia.

Un appel au respect de sa vie privée face aux spéculations

Le départ de Zaniolo a immédiatement suscité le débat en Italie. Supporters et observateurs ont tenté de comprendre pourquoi l’un des attaquants les plus talentueux du pays quittait le groupe en pleine trêve internationale décisive. Conscient de l’ampleur prise par les spéculations, le joueur de l’Udinese a profité de sa déclaration pour demander que sa vie privée soit respectée. Il a appelé le public à ne pas croire les récits inventés ni les autres versions des faits qui ne reflètent pas sa situation actuelle.

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« Je demande seulement que ma vie privée soit respectée et qu’aucun crédit ne soit accordé à des reconstitutions des faits qui n’ont rien à voir avec moi », a déclaré Zaniolo avec fermeté. « Ce maillot me tient à cœur et je continuerai à travailler dur chaque jour pour mériter la chance de le porter à nouveau. » Par cette prise de parole directe, Zaniolo semble vouloir éviter l’emballement médiatique qui l’a parfois accompagné au cours de sa carrière, notamment lors de ses transferts très médiatisés entre la Roma, Galatasaray, Aston Villa et, désormais, l’Udinese.

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Une continuité difficile à trouver avec l’Italie

Ce forfait tombe à un moment particulièrement frustrant pour le joueur comme pour le sélectionneur, Roberto Mancini étant resté un fervent soutien de Zaniolo depuis son retour sur le banc de l’Italie. C’est Mancini qui lui avait offert sa première sélection en équipe première avant même ses débuts professionnels avec la Roma. Depuis son retour au poste de sélectionneur, il a retenu le milieu de terrain dans chacune de ses deux listes.

Zaniolo n’a en réalité plus joué pour l’Italie depuis plus de deux ans, un chiffre qui illustre les interruptions de sa carrière internationale. Une blessure l’avait déjà contraint à manquer le premier rassemblement organisé par Mancini après son retour, et ce nouveau départ pour raisons personnelles retarde encore sa quête d’une place régulière dans le onze de départ. Malgré ces contretemps, le talent du joueur reste incontesté et Mancini semble prêt à attendre que Zaniolo retrouve la stabilité nécessaire pour contribuer de nouveau au plus haut niveau.

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Retour à l’Udinese

Pour l’heure, Zaniolo va se concentrer sur ses obligations en club et sur la résolution des problèmes personnels qui l’ont conduit à quitter le rassemblement. Son arrivée à l’Udinese cet été était perçue comme une occasion de redorer son image en Serie A et de retrouver la régularité qui avait fait de lui, un temps, le jeune espoir le plus enthousiasmant du football européen.

La sélection italienne disputera ses prochains matches sans la créativité de l’ancien joueur formé à l’Inter Milan. De son côté, Zaniolo travaillera loin des projecteurs pour être prêt mentalement et physiquement lors du prochain rassemblement de l’Italie. Sa déclaration rappelle la dimension humaine du football professionnel, alors qu’il doit concilier la pression intense liée à la représentation de son pays avec les difficultés de sa vie privée.