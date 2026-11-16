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Alors qu’un transfert d’Endrick, du Real Madrid, semble écarté, Nicolo Tresoldi pourrait revenir dans le viseur de l’AC Milan.

Selon le quotidien italien Gazzetta dello Sport, le jeune Brésilien était le premier choix des Rossoneri pour le prochain mercato, mais les exigences financières du Real Madrid seraient trop élevées.

Le Milan aurait ainsi vu une offre de 70 millions d’euros pour Endrick rejetée par le Real. L’entraîneur du club madrilène, Jose Mourinho, aurait personnellement mis son veto à un transfert. Le joueur de 20 ans devrait donc rester à Madrid.

Ce refus rendrait Tresoldi nettement plus intéressant aux yeux du club milanais. Plusieurs médias avaient rapporté que les Italiens suivaient depuis un certain temps l’attaquant du FC Bruges. Le refus essuyé pour Endrick pourrait désormais avoir été l’élément décisif.

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Bruges réclamerait, selon certaines informations, 60 millions d’euros cet hiver pour l’international allemand des moins de 21 ans, une somme qui, au vu de l’offre formulée pour Endrick, ne devrait apparemment pas constituer un obstacle majeur pour le Milan. La Gazzetta dello Sport écrit toutefois que les Rossoneri ne se lanceront pas dans une surenchère pour le joueur de 22 ans.

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Jusqu’à récemment, on pensait pourtant que Bruges ne laisserait en aucun cas partir Tresolid cet hiver. Un haut dirigeant du grand club belge, resté anonyme, avait déclaré dans Het Nieuwsblad que le joueur de 22 ans était « intransférable » et que les offres en janvier seraient donc « totalement sans intérêt ». La Gazzetta rapportait de son côté que Tresoldi « n’attend qu’un appel » des Rossoneri : l’Allemand d’origine italienne rêve depuis l’enfance de rejoindre le Milan.

Quels clubs ont manifesté leur intérêt pour un transfert de Nicolo Tresoldi ?

Après une première saison réussie, marquée par 31 contributions à des buts en 58 matches, Tresoldi brille également lors de sa deuxième année en Belgique, avec huit buts en onze matches de championnat. Il s’est notamment montré parfois enthousiasmant en Ligue des champions. En quatre matches, il compte déjà cinq buts, dont un triplé historique contre l’Inter Milan.

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Dès l’été dernier, la liste de ses prétendants aurait été aussi longue que prestigieuse. Tresoldi a été associé tantôt au FC Barcelone, tantôt à l’Atletico Madrid, tandis que le BVB a lui aussi été régulièrement cité comme une destination possible.

Plus récemment, tz et le Münchner Merkur ont également rapporté que le Bayern Munich suivait l’international allemand des moins de 21 ans et avait déjà envoyé des recruteurs en Belgique à plusieurs reprises. Bien que Harry Kane ait tout récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, le club verrait en Tresoldi une potentielle « deuxième arme » à la pointe de l’attaque aux côtés du joueur d’exception anglais.