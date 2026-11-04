Tresoldi a ouvert le score pour le Club Bruges à la 25e minute d’une superbe tête sur le terrain du PSV Eindhoven, lors de la 4e journée de la phase de ligue. Après son but lors de la défaite 2-3 contre Aston Villa en ouverture et son spectaculaire triplé lors de la victoire 4-3 sur le terrain de l’Inter Milan, il s’agissait déjà de son cinquième but pour le club belge dans cette édition de la Ligue des champions. Jamais un Allemand n’avait marqué davantage pour un club non allemand au cours d’une même saison de la compétition.

Tresoldi, qui serait courtisé par plusieurs grands clubs, a encore fait parler de lui avec son but à Eindhoven. L’international allemand Espoirs est l’un des plus grands espoirs offensifs du football allemand, mais ses origines italiennes lui permettent encore de choisir l’Italie. Tresoldi veut en tout cas disputer l’Euro Espoirs de l’été prochain avec la sélection allemande. Pour la suite, tout reste ouvert.

Mercredi soir à Eindhoven, le Club Bruges a d’abord concédé l’égalisation à la 54e minute, Kodai Sano marquant pour les Néerlandais. Tresoldi et ses coéquipiers ont ensuite fait preuve de caractère, Carlos Forbs inscrivant le but de la victoire 2-1 à la 65e minute. Le grand club belge compte ainsi déjà neuf points après quatre journées et, neuvième au classement, peut rêver des huitièmes de finale. À l’issue de la phase de ligue, fin janvier, les huit premiers obtiendront directement leur billet pour les huitièmes, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place devront d’abord passer par un tour intermédiaire.

La plus large victoire en Ligue des champions ! Côme entre dans l’histoire

Le nouveau venu en Ligue des champions, Côme, a lui aussi de bonnes chances de terminer parmi les huit premiers. Les Italiens de l’entraîneur vedette Cesc Fabregas se sont déchaînés sur le terrain du RC Lens, s’imposant 9-1 : un résultat historique ! Côme a ainsi signé la plus large victoire de l’histoire de la Ligue des champions. Jusqu’ici, le Real Madrid, contre Malmö en 2015, et le Liverpool FC, contre Beşiktaş en 2007, partageaient ce record avec deux succès 8-0.

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L’ancien joueur de Bundesliga Marc Oliver Kempf a notamment inscrit son nom au tableau des buteurs, tandis que l’attaquant de Côme Tassos Douvikas s’est imposé comme l’homme du match grâce à un triplé. Le neuvième but de cette victoire record a été marqué dans le temps additionnel par Matteo Papaccioli, milieu de terrain prometteur de 18 ans entré en jeu. Il disputait son tout premier match avec l’équipe première de Côme et, par conséquent, faisait aussi ses débuts en Ligue des champions.

Côme, qui compte désormais neuf points comme le Club Bruges, est ainsi remonté à la quatrième place. Le club de Serie A est la seule équipe qui rivalise avec le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, sur le plan des buts : les Français affichent le meilleur total avec 20 réalisations en quatre matches, mais Côme les suit de près avec déjà 19 buts. Une incroyable moyenne de plus de 4,5 buts par rencontre. L’équipe de Fabregas avait déjà signé des victoires spectaculaires contre le RB Leipzig et Manchester United (4-1 à chaque fois).

Viktor Gyökeres, l’homme décisif d’Arsenal

Dans le duel des outsiders entre Viking Stavanger et Sabah FK, les Norvégiens ont pris le dessus, s’imposant 4-1 et améliorant leurs chances de terminer parmi les 24 premiers et de décrocher ainsi un billet pour la phase à élimination directe. Finaliste la saison dernière, Arsenal a pour sa part rempli sa mission de justesse sur le terrain du Slavia Prague, avec une victoire 2-1. Le club londonien est désormais troisième avec dix points, derrière le PSG et le Real Madrid, les deux seules équipes à n’avoir encore perdu aucun point.

À noter dans le succès d’Arsenal : l’attaquant Viktor Gyökeres, transféré du Sporting Lisbonne à Londres en 2025 pour 70 millions d’euros, n’a inscrit à Prague que son deuxième but de la saison, toutes compétitions confondues. À la 38e minute, Gyökeres a lui-même porté provisoirement le score à 2-0, après avoir délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Noni Madueke (9e).