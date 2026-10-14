L’international allemand des moins de 21 ans a inscrit trois buts en seconde période pour le club belge, devenant ainsi le plus jeune Allemand à avoir réussi un triplé en Ligue des champions. À 22 ans et 52 jours, il s’est emparé de ce record et sa performance a également suscité l’enthousiasme des médias italiens.









Après le coup de sifflet final, Tresoldi s’est volontiers prêté aux questions des journalistes, qui l’ont naturellement interrogé de nouveau sur son avenir en sélection, puisque l’attaquant peut jouer pour l’Allemagne, l’Italie ou l’Argentine. Tresoldi avait récemment annoncé qu’il continuerait à jouer pour la fédération allemande jusqu’à l’été 2027 et l’Euro des moins de 21 ans. Il s’est déjà entretenu avec les sélectionneurs des équipes A Jürgen Klopp (Allemagne) et Roberto Mancini (Italie). Ce qu’il fera après l’été 2027 reste toutefois à déterminer.

« Je suis satisfait de mon parcours en équipe nationale allemande », a déclaré Tresoldi, des propos qui devraient réjouir les responsables de la fédération allemande. « Il y a beaucoup d’attaquants meilleurs que moi, en Italie comme en Allemagne », a-t-il ajouté. Chez les moins de 21 ans allemands, aucun attaquant ne fait toutefois mieux actuellement : Tresoldi compte déjà 16 buts en 27 sélections.

Qui courtise Nicolo Tresoldi ?

« J’ai parlé avec Klopp, Mancini et les deux fédérations. Je leur ai expliqué comment je vois les choses. L’important, c’est qu’ils le comprennent », a précisé le joueur de 22 ans au sujet de sa situation en sélection. Avec les moins de 21 ans allemands, il a, selon ses propres mots, pour grand objectif de soulever le trophée lors du tournoi de l’été prochain : « Mon père a remporté l’Euro des moins de 21 ans avec l’Italie, maintenant je veux gagner ce titre moi aussi », a-t-il déclaré.

Cette saison, Tresoldi compte déjà neuf buts en onze matches officiels avec le Club Bruges. En 2025, il a quitté Hanovre 96 pour la Belgique contre 7,5 millions d’euros. Sa valeur marchande y a depuis grimpé à 35 millions d’euros.