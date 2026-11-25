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Nicolo Barella apporte son soutien à Francesco Pio Esposito, jeune talent de l’Inter, convaincu que l’attaquant possède toutes les qualités pour réussir au plus haut niveau. Le milieu de terrain a également évoqué le retour du capitaine Lautaro Martinez, alors que l’Inter se prépare pour un rendez-vous européen crucial.

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L’ascension de Pio Esposito

Le milieu de terrain de l’Inter Nicolo Barella a exprimé une grande confiance dans les qualités du jeune attaquant Pio Esposito , estimant qu’il prouve déjà sa valeur au plus haut niveau. Esposito s’est fait remarquer par ses performances en club comme en sélection, notamment lors de ses récentes apparitions avec l’Italie. Barella a souligné la polyvalence du jeune attaquant, à l’aise aussi bien dans la surface de réparation qu’en dehors.

« Je pense qu’Esposito montre déjà son potentiel, mais il a encore une marge de progression. Il sait tout faire et le fait bien, dans la surface comme en dehors. Nous devons en tirer parti. Il a montré sa valeur en sélection, même face à un adversaire comme la France. Je tiens aussi à le féliciter pour la régularité de son travail depuis son arrivée et pour sa capacité à écouter les conseils », a déclaré Barella dans un entretien avec TNT Sports Mexico, selon des propos rapportés par TUTTOmercatoWEB.

Barella appelle à la prudence face à l’engouement autour de Pio

Barella a rapidement tempéré l’engouement grandissant autour de Pio, appelant à la prudence alors que le jeune attaquant commence à être comparé aux légendes italiennes Christian Vieri et Luca Toni. Tout en saluant ses débuts prometteurs, le milieu de terrain a souligné qu’il lui restait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir être cité aux côtés de tels noms.

Bien qu’il reconnaisse le potentiel indéniable du jeune joueur, Barella a clairement indiqué que Pio avait besoin d’espace pour progresser sans subir le poids de ces comparaisons.

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« Des similitudes avec Toni ou Vieri ? On parle de joueurs qui ont marqué l’histoire. Pio a encore beaucoup à prouver, mais il a très bien commencé. Il n’y a pas de comparaison à faire et je lui souhaite le meilleur », a-t-il ajouté.

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Le retour d’El Toro

L’Inter peut compter sur le retour de Lautaro Martinez, que Barella juge essentiel à l’identité et à la réussite de l’équipe. Alors que le club se prépare à affronter Stuttgart en Ligue des champions, la présence de son capitaine constitue un atout majeur, tant sur le plan mental que tactique. Barella a reconnu que d’autres joueurs avaient répondu présent pendant l’absence de l’Argentin, mais que celui-ci restait irremplaçable grâce à son leadership et à son palmarès international.

« Lauti est notre capitaine, celui qui a le plus gagné au niveau international, et un élément très important de l’équipe. Dans le football, il faut toutefois prendre le temps de récupérer, et ceux qui ont joué à sa place ont très bien fait. Mais maintenant qu’il est de retour, nous sommes très heureux de l’attendre sur le terrain », a expliqué Barella.

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Bellingham comme source d’inspiration

Évoquant le football actuel, Barella a fait part de son admiration pour Jude Bellingham, la star du Real Madrid. L’international italien a décrit l’Anglais comme le joueur le plus complet qu’il ait affronté, soulignant sa capacité à peser dans toutes les phases de jeu. Barella a confié qu’il cherchait constamment à apprendre des autres joueurs du continent, quelle que soit l’attention médiatique dont ils bénéficient, afin de perfectionner son propre jeu au cœur du milieu de terrain de l’Inter.

« Dans le football d’aujourd’hui, j’aime observer tous les joueurs ; il y a quelque chose à apprendre de chacun, même de ceux dont on parle moins. Aujourd’hui, mon préféré est probablement Bellingham, parce qu’il sait tout faire ; il est complet et, quand on joue contre lui, on s’en rend compte », a déclaré Barella.