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Nicolas Jackson a pris une revanche parfaite sur son ancien entraîneur grâce à un superbe doublé, tandis qu’Aston Villa mettait fin au début de saison sans faute de Manchester City en Premier League. L’équipe d’Unai Emery a décroché une victoire retentissante 2-1 samedi, infligeant à Enzo Maresca le même sort qu’à Pep Guardiola lors de la dernière journée de la saison dernière.

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Villa fait encore chuter Manchester City

Aston Villa est devenu un cauchemar récurrent pour Manchester City. La victoire spectaculaire du club de Birmingham à domicile (2-1) a mis fin à la série de sept succès des visiteurs, jusque-là vainqueurs de tous leurs matches de Premier League depuis le début de la saison.

Fait remarquable, l’équipe d’Emery a désormais marqué deux époques différentes à l’Etihad. Il s’agit de la première défaite en championnat de l’ère Maresca, tandis que le règne légendaire de Guardiola s’était achevé par un revers 2-1 face à Villa lors de la dernière journée de la saison passée.





Jackson prend sa revanche

Jackson a été le grand homme du match. Écarté par Maresca à Chelsea après l’arrivée de Liam Delap, l’attaquant sénégalais a prouvé sa valeur à Villa Park en inscrivant deux buts sur ses deux seules frappes cadrées.

Il a également remporté tous ses duels aériens, réussi deux dribbles et provoqué trois fautes. Jackson s’épanouit en remplaçant Ollie Watkins sous les ordres d’Emery, qui lui avait donné sa première chance en équipe première à Villarreal. Il a désormais inscrit six buts lors de ses six derniers matches.





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Emery bâtit une forteresse

Ce résultat confirme qu’Emery a fait de Villa Park une forteresse dans les Midlands. Villa a désormais remporté quatre matches de championnat consécutifs à domicile contre Manchester City et reste invaincu lors de ses quatre dernières réceptions du leader du championnat.

L’égalisation d’Erling Haaland n’a offert qu’un bref répit à Manchester City, les locaux ayant tenu bon. Cette résistance reflète la forme générale de Villa, qui a également parfaitement entamé sa campagne de Ligue des champions avec neuf points sur neuf possibles.

Et maintenant ?

Aston Villa tentera de poursuivre sur sa lancée face à Bournemouth en EFL Cup, avant de retrouver Fulham en Premier League. Manchester City, qui reste en tête avec 21 points malgré cette défaite, se prépare à affronter Brighton deux fois : mercredi en coupe, puis samedi en championnat.