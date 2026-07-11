Nico Williams : « Les épreuves de la vie m'ont beaucoup appris… et j'ai donné le meilleur de moi-même contre la Belgique »

Nico Williams, l’une des stars de la sélection espagnole, a exprimé un mélange de liberté et de soulagement après la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, suite à la victoire haletante face à la Belgique. L’attaquant a rappelé avoir traversé une année difficile et semée d’embûches.

Selon des propos recueillis par le journal espagnol « Marca » en zone mixte après la rencontre, l’attaquant a confié : « Je me sens libre. Les derniers mois, et surtout cette année, ont été une véritable épreuve pour moi. Mais je pense que c’est ça, la vie : elle vous assène des coups et il faut se relever. »

Il a ajouté : « C’est une leçon que la vie m’a apprise. Je suis très heureux d’aider l’équipe, c’est ce qui compte le plus pour moi, et je garderai toujours ce sourire qui me caractérise ainsi que mon regard positif. »

La star de la Roja a également salué le soutien indéfectible de ses coéquipiers : « J’ai bien sûr bénéficié du soutien de tout le groupe, tout le monde m’a soutenu dès le premier instant, car ils savent à quel point j’ai souffert. Lors du match contre l’Uruguay, il m’est arrivé ce qui m’est arrivé, comme vous le savez tous. Je suis revenu, j’ai joué aujourd’hui, et je pense avoir réalisé l’une de mes meilleures performances. »

Il conclut : « Ma famille, elle aussi, me pousse toujours vers l’avant et me soutient avec un amour inconditionnel. Mon frère, mes amis et ma petite amie sont toujours là pour moi. C’est une grande fierté d’être ici et de sentir leur soutien, et je préfère m’arrêter là car cela me touche beaucoup. »