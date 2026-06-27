Nico Williams est furieux contre un homme : « Aujourd’hui est l’un des jours les plus difficiles de ma vie. »

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’Espagne a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en terminant en tête de son groupe. La satisfaction ibérique a toutefois été ternie par l’inquiétude concernant Nico Williams, touché lors d’un tacle appuyé de Nicolás de la Cruz et visiblement frustré après la rencontre, au point de réagir vivement sur les réseaux sociaux.

Pour l’Uruguay, double champion du monde, la rencontre s’est conclue par une déception : les Sud-Américains, incapables de prendre des points face à l’Espagne, ont été éliminés dès la phase de groupes. En fin de match, leur frustration a éclaté, se traduisant par plusieurs fautes grossières et l’exclusion d’Agustín Canobbio.

Williams a fait les frais de cette agressivité et a été touché par un tacle appuyé de De la Cruz. L’attaquant de l’Athletic Club est furieux.

« Aujourd’hui est l’un des jours les plus difficiles de ma vie. Je me suis à nouveau blessé après une année très difficile, durant laquelle les blessures ont remporté de nombreuses batailles, mais pas la guerre. J’ai surmonté cela grâce à un travail acharné, au sacrifice et – surtout – au sens des responsabilités.

L’ailier revient sur une période éprouvante. « Ce fut un an et demi de souffrance, de tristesse, d’incertitude et d’angoisse. Je ne savais pas quand je pourrais à nouveau jouer sans douleur ni quand je pourrais reprendre une vie normale. J’ai même appris à vivre avec la douleur dans des gestes simples comme aller aux toilettes, monter et descendre de voiture ou simplement profiter de la vie quotidienne. »

Selon lui, un seul objectif a guidé sa rééducation : « Redécouvrir le plaisir de jouer au football était ma priorité absolue, tout comme retrouver le sourire. Car sans sourire, sans plaisir et sans bonheur, je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. »

L’international espagnol aborde ensuite la faute qui menace à nouveau de le mettre sur la touche. « Hier, j’ai de nouveau été blessé parce qu’un adversaire a réagi sous l’effet de la frustration, du mécontentement et de la tristesse face à sa situation. C’était un geste qui, à mon avis, aurait pu être évité. C’était tout à fait inutile. »

Il conclut sur une note combative : « Mais cela non plus ne m’arrêtera pas. Je sais que Dieu a un plan pour moi, et je continuerai. Je me suis battu jusqu’au bout pour retrouver ce que j’aime par-dessus tout : jouer au football, être heureux et rendre les autres heureux. L’histoire n’est pas finie. On se reverra dès que possible lors de cette Coupe du monde. »

L’Espagne poursuivra son parcours en Coupe du monde jeudi à Los Angeles. Son adversaire en huitièmes de finale reste à déterminer : tout se jouera dans le groupe J, où l’Autriche et l’Algérie se disputent la deuxième place et, donc, le droit d’affronter le champion d’Europe en titre.