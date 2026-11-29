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Nico Williams reste au cœur des rumeurs de transfert, le Paris Saint-Germain envisageant, selon la presse, de recruter en janvier la star de l’Euro 2024. Mais l’ailier de l’Athletic Bilbao assure rester concentré sur le terrain après avoir été décisif contre Malaga.

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Williams réagit à l’intérêt du PSG après sa prestation d’homme du match

Williams a été le joueur le plus en vue lors de la victoire difficile de Bilbao contre Malaga, mais les discussions d’après-match ont rapidement porté sur son avenir à long terme à San Mamés. Alors que des informations du Parisien évoquent l’intérêt du PSG pour l’ailier, considéré comme un possible remplaçant du duo blessé Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia, le joueur de 24 ans a dû répondre à des questions sur sa situation à l’approche du mercato de janvier .

L’attaquant, lié au club basque jusqu’en 2035 et dont la clause libératoire est estimée à environ 90 millions d’euros, a préféré éluder les rumeurs. « Je n’ai aucune idée de ce qui se passe autour de moi, je suis concentré sur les matches et sur l’équipe. Je veux continuer à progresser, gagner en confiance et faire gagner l’équipe », a déclaré Williams, cité par Marca.

Williams salué malgré les rumeurs de transfert

Malgré les rumeurs persistantes autour du mercato, l’entraîneur Edin Terzic n’a pas tardé à saluer l’influence de son joueur vedette sur le terrain. Terzic a reconnu que Williams est un talent rare, capable de décider du sort d’un match en un instant, ce qui en fait un joueur que ses coéquipiers adorent et que ses adversaires redoutent. Sa capacité à trouver des espaces et à exploiter les failles défensives a été au cœur du danger offensif de l’Athletic tout au long de la rencontre.

« C’est le Nico que tout le monde connaît, que tout le monde aime quand on est à l’Athletic et que tout le monde déteste quand on joue contre lui, parce qu’il est très, très difficile à défendre », a expliqué Terzic. « Il a vraiment bien joué et j’aime le fait que nous parvenions toujours à le trouver dans une position où il peut montrer son talent. Il a bien progressé pour atteindre le niveau de forme dont il a besoin. C’est important pour nous parce qu’il peut changer le match en une seconde, et c’est pour cela que tout le monde aime jouer avec Nico. »

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Terzic critique la chute de niveau en seconde période

Si Williams a été désigné homme du match, Terzic n’était pas d’humeur à célébrer après le coup de sifflet final. L’entraîneur allemand semblait visiblement agacé par la manière brouillonne dont son équipe avait terminé la rencontre, malgré les trois points empochés et une première période satisfaisante.

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« Nous allons être très honnêtes, parce que seuls l’honnêteté et le travail acharné vous donneront le sentiment de progresser. Nous devons tirer des enseignements des deux périodes, pour que la première devienne notre norme et que la seconde soit quelque chose que nous ne voulons même pas voir à l’entraînement, que ce soit lors de matches à cinq, quand les vétérans affrontent les jeunes ou quand nous travaillons les coups de pied arrêtés », a déclaré Terzic.

Le mercato hivernal en ligne de mire

À l’approche du mercato de janvier, Bilbao se retrouve dans une situation familière : devoir protéger son joueur le plus précieux face aux grands clubs européens. Si l’importante clause libératoire du joueur lui offre une certaine protection, la puissance financière du PSG laisse penser que les rumeurs ne s’éteindront pas avant la fermeture du marché.

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Loin des incessantes discussions sur les transferts, Bilbao reste concentré sur ses prochains rendez-vous sur le terrain, alors que l’Athletic se prépare à un déplacement délicat chez Numancia en Coupe du Roi. La coupe nationale ayant toujours une importance particulière au Pays basque, le staff et l’effectif veulent faire abstraction des rumeurs et consacrer leur énergie à la victoire.