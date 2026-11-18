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Nico Paz a écarté l’idée qu’il serait prêt à hériter du légendaire numéro 10 de Lionel Messi. Le milieu offensif de Côme a été la vedette mardi soir, inscrivant un superbe doublé en première période lors de la victoire 7-0 de l’Argentine contre le Costa Rica, en match amical à Cordoba.

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Paz, décisif, vole la vedette à Cordoba

Paz a été le grand protagoniste à Cordoba, où l’équipe de Lionel Scaloni a conclu son année civile par une victoire éclatante au stade Mario Alberto Kempes . Le meneur de jeu de Côme a ouvert le score dès la septième minute, concluant d’une puissante frappe du gauche une contre-attaque menée par Julian Alvarez et Enzo Fernandez, sans laisser la moindre chance à Patrick Sequeira. Il a doublé la mise juste avant la pause d’une frappe du droit, démontrant sa polyvalence avant de céder sa place à Franco Mastantuono à la mi-temps.

« Je suis très heureux. Représenter ce maillot, c’est ce qu’il y a de plus beau. Surtout lors de journées comme aujourd’hui, avec tout ce monde et toute l’affection que nous avons ressentie. Je suis très heureux », a-t-il confié à TyC Sports. Le jeune joueur a ajouté : « Petit à petit, je me sens mieux, je prends davantage de plaisir sur le terrain. Je pense que nous avons une équipe d’une qualité incroyable et, pour moi, il est plus facile sur le terrain de jouer comme je le fais en club. Nos joueurs ont une qualité incroyable, ils rendent tout beaucoup plus facile et c’est formidable de pouvoir évoluer avec cette équipe. »

Paz relativise la pression autour du numéro 10

Bien qu’il porte actuellement le numéro 18, les appels à voir Paz hériter du mythique numéro 10 laissé vacant par Lionel Messi, désormais retraité, se multiplient. Les performances du joueur de 22 ans en sélection sont remarquables : son doublé contre l’équipe d’Amérique centrale porte son total récent à cinq buts lors de ses cinq dernières apparitions. Depuis la Coupe du monde 2026, Paz est devenu un rouage essentiel de l’équipe argentine, marquant contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin. Une telle régularité devant le but suscite naturellement des comparaisons avec les plus grands, mais le milieu créatif préfère se concentrer sur le collectif plutôt que sur les distinctions individuelles ou les numéros chargés d’histoire.

« La vérité, c’est que je n’y pense pas. Ce qui m’importe, c’est de profiter de journées comme aujourd’hui, de m’amuser sur le terrain, car ce que j’aime le plus, c’est jouer au football et, en plus, représenter la sélection et tant de gens... C’est pour cela que je joue et je veux continuer à le faire », a-t-il affirmé.

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Le soutien du vestiaire

Si Paz hésite à évoquer un changement de numéro, ses coéquipiers parlent beaucoup plus ouvertement de son potentiel. Après une précédente victoire contre la Bolivie, le gardien Emiliano Martinez avait notamment demandé sur les réseaux sociaux si Paz était le « nouveau numéro 10 ». Rodrigo De Paul lui avait également adressé de grands éloges après les derniers adieux de Messi contre le Bénin, accueillant le jeune joueur parmi les créateurs de l’équipe dans un message où il le qualifiait de « maître » du jeu que l’équipe attendait.

Valentin Barco, joueur de Chelsea et ami proche de Paz, a lui aussi affiché publiquement son soutien à cette idée. Ayant partagé la chambre du meneur de jeu pendant plus de 50 jours lors de la Coupe du monde, Barco connaît bien le talent du milieu de terrain. « Dans le jeu de Nico, j’aime tout. J’aime beaucoup sa façon de jouer. J’espère qu’il aura le 10, ça me plairait », a confié Barco.

Un avenir prometteur pour l’Albiceleste

La montée en puissance statistique du joueur né à Santa Cruz de Tenerife est difficile à ignorer : il a inscrit quatre buts en seulement 48 jours au cours d’une période internationale chargée. Son seul match sans but durant cette série prolifique a été une courte défaite contre l’Uruguay à la Bombonera. À chaque rencontre, il paraît plus à l’aise avec l’équipe première, s’associant naturellement à des joueurs confirmés comme Julian Alvarez et Enzo Fernandez pour préserver le statut de puissance mondiale de l’Argentine après l’ère Messi. Alors que l’Albiceleste se tourne vers la saison 2027, la question de savoir qui portera le maillot le plus célèbre de l’histoire du football restera ouverte.