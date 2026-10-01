« Nico Paz, l'héritier de Messi ? » : l'Argentine écrase la Bolivie pour sa première apparition depuis le Mondial

L'Argentine a écrasé la Bolivie sur le score de 4-0, à l'aube de ce jeudi, lors d'un match amical.

La sélection argentine a inscrit deux buts dans chaque mi-temps, par l'intermédiaire de Lautaro Martínez (19e), Nicolás Paz (29e), Cristian Romero (53e) et José Manuel López (86e).

Il s'agissait du premier match disputé par la sélection argentine après sa défaite en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne en juillet dernier.

La sélection argentine disputera deux matchs amicaux supplémentaires, puisqu'elle affrontera le Burkina Faso le 3 octobre, puis le Bénin mardi prochain.

Messi, âgé de 39 ans, avait annoncé sa retraite internationale le mois dernier, mais il portera le maillot de l'Argentine une dernière fois lors d'un match d'adieu contre le Bénin.

L'éclat de Nico Paz

Le premier jour d'une nouvelle ère a été marqué par la prestation étincelante de Nico Paz. Lionel Scaloni lui a offert la chance de débuter la rencontre lors du premier match après la finale de la Coupe du monde, et le joueur de Côme a prouvé qu'il méritait ce rôle.

Le point fort de sa présence sur le terrain a été un but superbe et une passe décisive sur coup de pied arrêté.

L'Argentine a livré sa meilleure prestation à Córdoba, exerçant un pressing intense sur la Bolivie sans lui laisser la moindre occasion, et s'est montrée décisive devant le but.

Paz a été très actif dans le dernier tiers du terrain, menant l'attaque avec beaucoup de brio, et il a démontré qu'il méritait de saisir sa chance dans la nouvelle ère qui suit la retraite de Messi.

Après son remplacement en seconde mi-temps, les attaques de l'Argentine n'ont pas eu la même dangerosité ni la même régularité.