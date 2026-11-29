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Côme a remporté le choc du week-end en Serie A face à la Juventus. La Vieille Dame a joué presque tout le match à dix après l'expulsion de Randal Kolo Muani et s'est inclinée 3-0. Nico Paz et Anastasios Douvikas, auteur d'un doublé, ont marqué au stade Giuseppe Sinigaglia.

Après moins de cinq minutes de jeu, Kolo Muani n'a pas su contenir sa frustration. Álex Valle tirait ostensiblement le maillot du Français, qui s'est retourné et lui a donné un coup de poing au visage.

L'arbitre Maurizio Mariani a sorti un carton jaune pour Valle, qui ne lâchait pas son adversaire, et a directement expulsé Kolo Muani. Même à dix, la Juventus a pourtant longtemps plutôt bien tenu tête à Côme.

Côme a dû composer avec les blessures de Valle et de Luis Milla. Le club s'en est aussi bien sorti lorsqu'un petit lob d'Andrea Cambiaso a atterri de justesse sur le dessus du but, et non dedans.

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Juste avant la pause, Paz a tout de même ouvert le score. L'Argentin a surpris le gardien Guglielmo Vicario en frappant directement au but sur coup franc plutôt qu'en centrant. Vicario a repoussé le ballon, mais celui-ci avait déjà franchi de peu la ligne : 1-0.

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Grâce à ce but inscrit dans le temps additionnel, Côme est rentré aux vestiaires avec le moral au beau fixe. L'équipe de Cesc Fàbregas, entraîneur à succès, a également montré un meilleur visage en seconde période, exerçant fréquemment une forte pression.

Un peu plus d'une heure s'était écoulée lorsque Douvikas a doublé la mise. L'ancien attaquant du FC Utrecht était exactement au bon endroit pour prolonger dans le but une frappe déviée de Samuele Ricci.

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En fin de match, le duo formé par Paz et Douvikas s'est encore illustré. Avec son élégance caractéristique, Paz a soulevé le ballon par-dessus son adversaire avant de le transmettre de la tête à Douvikas, dont la volée a filé dans le petit filet opposé : 3-0.

Côme grimpe à la quatrième place de Serie A, à six points du leader, la Lazio. La Juventus n'est que septième, derrière Frosinone, mais toujours devant Naples, également en difficulté. Plus tôt dans la journée, ce dernier n'a pas fait mieux qu'un match nul 0-0 sur le terrain de Sassuolo, dix-huitième.