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Sans Lautaro Martinez, joueur de l’Inter désormais remis d’une blessure musculaire, l’Argentine bat le Costa Rica 7-0 en amical à l’Estadio Mario Alberto Kempes de Cordoba.

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Nico Paz ouvre le score à la 8e minute et, après le but du 2-0 signé Julian Alvarez à la 35e, s’offre un doublé à la 38e, avant d’être imité par l’attaquant de l’Atlético de Madrid, auteur du but du 4-0 sur lequel les deux équipes rentrent aux vestiaires.

Après une première période où il a porté son équipe, le meneur de jeu de Côme cède sa place à Franco Mastantuono. Ce dernier marque dès la 48e minute, sur la deuxième passe décisive de Maximo Perrone, et, après le but de Mac Allister à la 78e, s’offre un doublé à deux minutes de la fin du temps réglementaire, fixant le score final à 7-0.

Après le match, Mastantuono a déclaré : « Je viens toujours en sélection avec un enthousiasme sans égal. Porter ce maillot est l’expérience ultime et je veux apporter ma contribution pour progresser chaque jour. Nous travaillons dur et cette victoire nous permet de conclure une belle année civile. »

De son côté, Nico Paz, auteur de 5 buts lors de ses 5 derniers matches amicaux avec l’Argentine, a déclaré : « Représenter notre pays, c’est ce qu’il y a de mieux, surtout lors de journées comme celle-ci, où nous recevons tant d’affection de la part des gens. Je crois que je progresse et que je prends du plaisir sur le terrain, où tout devient plus facile grâce à l’incroyable qualité de mes coéquipiers. Pour moi, c’est fantastique de pouvoir jouer avec eux. »

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Le défenseur de Parme, Mariano Troilo (entré en jeu à la place de Lisandro Martinez à une demi-heure de la fin), revient sur ses débuts en équipe nationale A : « Je suis très ému pour mes débuts. Porter ce maillot, c’est le maximum qu’un footballeur puisse espérer. Je rêvais de ce moment depuis mon enfance. Je remercie ma famille, qui doit être aussi émue que moi. J’essaie toujours de travailler du mieux possible et je savais que cette occasion finirait par arriver. »

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Emiliano Dibu Martinez a égalé le record de Sergio Romero du plus grand nombre de matches sans encaisser de but (47) pour un gardien dans l’histoire de l’Argentine : « Nous voulons reconquérir le cœur des supporters. Personnellement, j’ai dû surmonter plusieurs difficultés, la dernière étant une fracture de la mâchoire. Je devais retrouver la forme parce que mes coéquipiers ont besoin de moi à cent pour cent. Nous savions qu’il fallait en faire davantage et nous voulions gagner même sans Messi. Les garçons aiment être ici et sont totalement dévoués à cette cause. Ils s’adaptent pas à pas. L’année 2026 reste positive, nous avons joué la finale de la Coupe du monde et j’en suis fier. »

Le sélectionneur Lionel Scaloni a déclaré en conférence de presse : « Certains matches de la dernière Coupe du monde resteront à jamais dans nos esprits et dans nos cœurs, comme les victoires épiques contre l’Égypte et l’Angleterre, qui nous ont fait vivre des émotions incroyables. La première chose qui me vient à l’esprit, c’est la satisfaction d’avoir fait du bon travail. Nous avons toujours essayé d’être à la hauteur de notre pays. »

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Scaloni n’a pas attribué le numéro 10, laissé vacant après la retraite internationale de Lionel Messi, comme il l’avait déjà fait lors du précédent match amical perdu 2-1 contre l’Uruguay du sélectionneur Diego Forlan, qui a ensuite également battu la République dominicaine 5-0 grâce aux buts de Rodrigo Aguirre (41e), Nicolas de la Cruz sur penalty (80e), Federico Valverde (87e) et Bruno Damiani (94e), ainsi qu’au but contre son camp de Xavier Valdez (70e).

Par ailleurs, le Chili et la Colombie ont fait match nul 0-0. Toujours en amical, John Mercado et Jordy Caicedo ont offert à l’Équateur une victoire 2-0 contre la Bolivie dès la première période.